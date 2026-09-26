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Gaziemirspor, Alsancak'ta Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

Gaziemirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Alsancak'ta Karşıyaka'yı Mustafa Çalışkan'ın 84. dakikadaki golüyle 1-0 yenip, iki teknik direktör kırmızı kart gördü.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 21:41

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Gaziemirspor, Alsancak'ta Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti

maç özeti:

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan TFF 3. Lig 2. Grup 4. hafta karşılaşmasında Gaziemirspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golü 84. dakikada Mustafa Çalışkan'tan geldi ve bu gol maçın sonucunu belirledi.

kadro ve değişiklikler:

Karşıyaka: Tuğran Burak Tuğ, Aykut Çolakoğlu, Ensar Akgün, Alpay Eroğlu, Mücahit Aslan (Yiğit Evin dk. 87), Süleyman Enes Karakaş (Eren Arda Şan dk. 60), Erhan Öztürk, Ömer Faruk Sezgin (Fehmi Koç dk. 75), Gökdeniz Tandoğan (Selim Demirci dk. 75), Mevlüt Can Kaynak, Berat Şahin (Muhammed Altunbay dk. 87). Teknik direktör: Burhanettin Basatemür.

Gaziemirspor: Egeberk Gabel, Anıl Doyuran, Onur Şirin, Kadir Ötçeken (Işıkcan Koca dk. 76), Enes Filiz (Sedat Yahşi dk. 78), Mehmet Alperen Kızkapan, Kemal Güzel, Gökhan Bozca (Miraç Furkan Türközü dk. 67), Mustafa Çalışkan, Murat Erdemir, İsmail Uluhan Kaçaranoğlu (Ege Batur dk. 67). Teknik direktör: Çağdaş Çabak.

kartlar ve maçın dönüm noktaları:

Müsabakada disiplin öne çıktı; maçın duruşunu etkileyen en önemli unsurlardan biri İsmail Uluhan Kaçaranoğlu'nun gördüğü kırmızı kart oldu. Ayrıca iki takımın teknik direktörü Çağdaş Çabak ve Burhanettin Basatemür maç içinde kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Gaziemirspor'da Işıkcan Koca sarı kart gördü.

Hakem triosu Muhammet Taha Onat, Burak Celep ve Batuhan Akkuş karşılaşmayı yönetti. Gaziemirspor'un son bölümlerde bulduğu gol ve maç içi disiplin olayları, haftanın önemli sonuçlarından birine imza atılmasına yol açtı.

TFF 3. LİG 2. GRUP 4. HAFTA MÜCADELESİNDE KARŞIYAKA, SAHASINDA GAZİEMİRSPOR’A 1-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 2. GRUP 4. HAFTA MÜCADELESİNDE KARŞIYAKA, SAHASINDA GAZİEMİRSPOR’A 1-0 MAĞLUP OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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