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Gaziler günü Bitlis'te protokol ve gaziler bir araya geldi

Bitlis'te Gaziler Günü'nde protokol üyeleri Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde gazilerle kahvaltıda buluştu; tören çelenk sunma, konuşma ve şiirlerle sona erdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziler günü Bitlis'te protokol ve gaziler bir araya geldi

Bitlis'te gaziler günü programı düzenlendi

Bitlis'te Gaziler Günü dolayısıyla protokol üyeleri ve gaziler, sabah kahvaltısında bir araya geldi. Program Bitlis Emniyet Müdürlüğü Polisevinde gerçekleştirildi ve anma töreni şeklinde sürdü.

Vali Ahmet Karakaya'nın konuşması:

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, konuşmasında 19 Eylül'ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" unvanı ve "Gazi"lik şanının verildiği gün olduğunu hatırlattı ve şunları söyledi: "Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin istiklali uğruna canlarını hiçe sayan kahramanlarımızı gururla anma günüdür. Şehitlik ve gazilik, milletimizin asil vicdanında her zaman en yüce mertebeler olmuş; bu mukaddes ruh, vatanımızı ve hürriyetimizi ebediyete taşımıştır. Tarih boyunca Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan Dumlupınar’a; Kore’den Kıbrıs’a kadar her cephede destan yazan milletimiz, 15 Temmuz’da da aynı sarsılmaz iradeyle hain darbe girişimine geçit vermemiştir. O gece meydanlarda göğsünü siper eden aziz milletimiz ve gazilerimiz, Türk milletinin bağımsızlık aşkının asla zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu tarihi miras, bugün Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en sağlam temelidir. Gazilerimizin gösterdiği cesaret ve fedakârlık, Türkiye’mizi sadece kendi evlatları için değil, dünyadaki tüm mazlum milletler için de güvenilir bir umut kapısı kılmaya devam etmektedir. Gazilerimiz, milletimizin sarsılmaz gururu, bağımsızlığımızın yaşayan abideleridir. Göğüslerinde taşıdıkları şeref madalyaları, sadece kendi yiğitliklerinin değil; evlatlarımızın ve gelecek nesillerimizin de yolunu aydınlatan birer meşaledir. Onların aziz hatıraları ve verdiğiniz fedakârca mücadeleler, gönüllerimizde daima diri kalacaktır. Gaziler gününüzü kutluyorum."

Program akışı ve katılımcılar:

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programda Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Vefa Akdoğan da kısa bir konuşma yaparak gazilerin gününü kutladı. Gazilere çeşitli hediyeler verildi ve hatıra fotoğrafı çekildi.

Programa, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 10. Komando Tugay Komutanı Tıuğgeneral Haşim Bildiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Vefa Akdoğan, kurum amirleri, gaziler ve yakınları katıldı.

Kahvaltı programının ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile şiirlerin okunmasıyla program sona erdi.

BİTLİS’TE GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA PROTOKOL ÜYELERİ GAZİLERLE SABAH KAHVALTISINDA BİR ARAYA...

BİTLİS’TE GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA PROTOKOL ÜYELERİ GAZİLERLE SABAH KAHVALTISINDA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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