Gaziler günü Bolu'da törenle anıldı

Bolu'da kortej yürüyüşü ve tören:

Bolu'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, İzzet Baysal Caddesi'nde düzenlenen kortej yürüyüşü ile başladı. İl protokolü, gaziler, şehit yakınları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve 105 öğrenci yürüyüşe katıldı. Kortej sonrası program Anıtpark'ta yapılan resmi törenle devam etti.

Anıtpark'taki anma töreni:

Törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk, canlarını feda eden şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından protokol üyeleri ile ilgili dernek temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Sami Dinçer'in vefa vurgusu:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, vatan savunmasında görev alan gazilere duyulan minnet ve vefa duygularına vurgu yaptı.

BOLU'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA İZZET BAYSAL CADDESİ'NDE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI.