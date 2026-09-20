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Gaziler günü Çermik'te dayanışma ve minnete sahne oldu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Gaziler Günü, Çüngüş Kaymakamı Murat Ak'ın katılımıyla saygı duruşu, konuşmalar ve gazilere verilen yemekle kutlandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziler günü Çermik'te dayanışma ve minnete sahne oldu

Çermik'te tören ve katılımcılar:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen Gaziler Günü töreni, Çermik Kaymakamlığı önünde gerçekleştirildi. Törene, Çermik Kaymakamlığı görevine vekaleten bakan Çüngüş Kaymakamı Murat Ak, gaziler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törenin akışı:

Program, aziz vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından günün anlam ve önemi üzerine sunumlar ve konuşmalar yapıldı; törende şehitler ve gaziler rahmetle anıldı ve onların fedakârlıkları vurgulandı.

Programın sonu ve yerel yankıları:

Tören, gazilere ve ailelerine verilen yemekle sona erdi. Etkinlik, ilçede milli birlik ve dayanışma duygusunun pekiştirilmesine katkı sağlarken, katılımcılar törene gösterilen ilgi ve saygıyı ön plana çıkardı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE, GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE, GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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