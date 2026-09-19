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Gaziler günü coşkusu Yenikent'te bilek güreşiyle yaşandı

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü'nde Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda düzenlenen bilek güreşi turnuvası, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde coşkulu geçti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Gaziler günü coşkusu Yenikent'te bilek güreşiyle yaşandı

Gaziler günü etkinlikleri kapsamında bilek güreşi turnuvası

Eskişehir'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen Bilek Güreşi Turnuvası Müsabakaları, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda büyük ilgi gördü. Organizasyonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üstlenilen etkinlik, hem sporcu hem de seyirci açısından heyecanlı anlara sahne oldu.

Müsabaka atmosferi ve katılımcılar:

Salonda sporcuların çekişmeli karşılaşmaları, ailelerin ve yerel seyircilerin yüksek katılımıyla birleşerek coşkulu bir hava oluşturdu. Genç sporcuların performansı ve deneyimli isimlerin rekabeti, müsabakaların temposunu canlı tuttu.

Milli hedefler ve organizasyon açıklaması:

Murat Cırık, bilek güreşi antrenörü ve milli sporcu, turnuvayla ilgili olarak şunları söyledi: "Gaziler Haftası kapsamında bütün gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin temellerini şehitlerimizin ve gazilerimizin verdiği emeklerin sonucunda ayakta tutuyoruz, iyi ki varlar. Bugün kendi sporcularımız maç yapıyor. Karşılaşmalar, heyecanlı ve çekişmeli oluyor. Zaten milli sporcularımız da var, milli takımlara da hazırlanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Hindistan’da yapılacak olan Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edeceğiz".

Turnuva, Gaziler Günü'ne ilişkin diğer anma etkinlikleriyle eş zamanlı ilerleyerek, spor vasıtasıyla anma kültürünü güçlendirmeyi ve gençlerde spor bilincini yaygınlaştırmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR&#039;DE GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BİLEK GÜREŞİ TURNUVASI MÜSABAKALARI&#039;NDA BÜYÜK...

ESKİŞEHİR'DE GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN BİLEK GÜREŞİ TURNUVASI MÜSABAKALARI'NDA BÜYÜK COŞKU YAŞANDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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