Gaziler günü Edremit'te törenlerle anıldı

Tören detayları:

19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Edremit Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende, Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve Edremit Belediye Başkan Vekili Muammer Temiz ile gaziler, daire müdürleri, askerler ve ilçe protokol üyeleri hazır bulundu.

Tören, Edremit Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı ve Edremit Belediyesi adına Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrencilerden şiirler ve anma konuşmaları:

Törende gazilerin anısına yapılan konuşmaların yanı sıra öğrenciler tarafından okunan şiirlerle de etkinliğe duygusal bir boyut eklendi. Katılımcılar, gazilerin hizmet ve fedakarlıklarına dikkat çekti.

Gazilerle buluşma ve ikram programı:

Program kapsamında ilçede ikamet eden gaziler için Edremit Ali Çetinkaya Kışlasında ikram düzenlendi. Protokol üyeleri gazilerle bir araya gelerek sohbet etti, Gaziler Günü’nü kutladı ve günün anlamını paylaştı.

Resmi tören ile sosyal buluşmayı birleştiren program, gazilerin anılması ve onlarla dayanışma içinde olunmasının altını çizdi.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, EDREMİT’TE DÜZENLENEN TÖRENLERLE KUTLANDI.