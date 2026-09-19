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Gaziler günü Erzincan'da anıldı: Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni

Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yılı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda çelenk sunuldu; törene il protokolü ve gaziler katıldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 12:43

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EDİTÖR: Emre Koç

Gaziler günü Erzincan'da anıldı: Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni

Erzincan'da gaziler günü töreni:

Erzincan'da 19 Eylül Gaziler Günü'nün 105. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Törenin katılımcıları ve düzeni:

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sabri Taş ile il protokolü ve gaziler katıldı. Törende kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla anıta sunuldu.

Anma ve dilekler:

Program kapsamında, 19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazilik unvanı ve mareşal rütbesi verilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve millet uğruna mücadele eden şehit ve gaziler anıldı. Gaziler Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, ebediyete irtihal eden şehit ve gazilere rahmet, hayatta olan gazilere ise aileleriyle birlikte sağlıklı ve uzun ömürler dilendi.

ERZİNCAN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

ERZİNCAN’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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