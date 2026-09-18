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gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü yapıldı; gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

gaziler günü için burdur’da kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü düzenlendi

Kahramanlarla kardeşlik yürüyüşü burdur sokaklarında

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, birlik ve minnet duygusunu öne çıkaran bir havasıyla dikkat çekti.

Yürüyüş rotası ve katılımcılar:

Program, Gazi Caddesinden başlayarak katılımcıların ellerinde taşıdığı Türk bayrakları eşliğinde devam etti. Yürüyüş boyunca gaziler ile vatandaşlar omuz omuza yürüyerek toplumda gazilere duyulan saygının ve kardeşlik duygusunun somut bir göstergesini sundu. Protokol üyelerinin de hazır bulunduğu etkinlikte, katılımcıların disiplinli ve coşkulu tutumu öne çıktı.

Programın kapanışı ve anmanın önemi:

Yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'na ulaşıldıktan sonra düzenlenen halk oyunları etkinliğiyle sona erdi. Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verilen "Müşir ve Gazi" unvanının yıldönümü vesilesiyle gazilerin hatırlanması ve fedakârlıklarının genç kuşaklara aktarılması hedeflendi. Katılımcılar, yapılan yürüyüşün toplumsal hafızayı canlı tutma ve gazilere karşı sahiplenmeyi pekiştirme açısından önemine vurgu yaptı.

Etkinlik sırasında düzen ve güvenlik önlemlerine dikkat edilirken, programın sonundaki halkoyunları gösterisi izleyiciler tarafından ilgiyle izlendi ve kutlama birlik mesajıyla tamamlandı.

Burdur&#039;da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü düzenlendi

Burdur'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kahramanlarla Kardeşlik Yürüyüşü düzenlendi

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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