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Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

MalatyaPark AVM'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen konserde Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı marşlar ve kahramanlık ezgileri seslendirdi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 19:57

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen konser, kent sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliği organize eden MalatyaPark AVM, anma programını halka açık şekilde gerçekleştirdi.

Program içeriği ve icra:

Konserde sahneye çıkan Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, repertuarında yer alan marşlar ve kahramanlık ezgilerini seslendirdi. Müzikal düzenlemeler ve bando yorumu, dinleyicilerden sık sık alkış aldı ve program boyunca beğeniyle karşılandı.

Günün anlamı ve halkın tepkisi:

Etkinlik, Gaziler Günü'nün anma ve saygı niteliğini vurguladı; katılımcılar müziğin eşliğinde günün önemine dikkat çekti. Açık alanda gerçekleştirilen konser, anmanın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı ve toplumsal duyarlılığın pekişmesine katkıda bulundu.

MALATYAPARK’TA GAZİLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSER

MALATYAPARK’TA GAZİLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSER

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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