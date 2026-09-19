Gaziler günü için Malatya'da bando konseri

MalatyaPark Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen konser, kent sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. Etkinliği organize eden MalatyaPark AVM, anma programını halka açık şekilde gerçekleştirdi.

Program içeriği ve icra:

Konserde sahneye çıkan Malatya 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı, repertuarında yer alan marşlar ve kahramanlık ezgilerini seslendirdi. Müzikal düzenlemeler ve bando yorumu, dinleyicilerden sık sık alkış aldı ve program boyunca beğeniyle karşılandı.

Günün anlamı ve halkın tepkisi:

Etkinlik, Gaziler Günü'nün anma ve saygı niteliğini vurguladı; katılımcılar müziğin eşliğinde günün önemine dikkat çekti. Açık alanda gerçekleştirilen konser, anmanın geniş bir izleyici kitlesine ulaşmasını sağladı ve toplumsal duyarlılığın pekişmesine katkıda bulundu.

MALATYAPARK’TA GAZİLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSER