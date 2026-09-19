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Gaziler günü Iğdır'da anma töreniyle yad edildi

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde 100. Yıl Kütüphanesi bahçesindeki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunumu, saygı duruşu ve konuşmalar yer aldı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziler günü Iğdır'da anma töreniyle yad edildi

Gaziler günü Iğdır'da anma töreniyle yad edildi

Iğdır'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında kent merkezindeki 100. Yıl Kütüphanesi bahçesinde yer alan Atatürk Anıtı önünde anma töreni yapıldı. Tören, çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı ve katılımcılar saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşını okudu.

Törenin akışı:

Program, çelenk sunumunun ardından devam etti. Katılımcılar anıt önünde toplandı; törende resmi protokol ve dernek temsilcilerinin hazır bulunduğu bildirildi. Etkinlik, anma ve minnet duygularının öne çıktığı bir atmosferde gerçekleşti.

Dernek başkanının mesajı:

Törende konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Iğdır Şubesi Başkanı Gazi Orhan Severli, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için fedakârlıkta bulunan kahramanlar olduğunu vurguladı. Severli, şehit ve gazilerin unutulmadığını belirterek onlara minnetle andıklarını söyledi.

IĞDIR’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNULDU

IĞDIR’DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNULDU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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