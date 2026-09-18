Gaziler günü korteji Artvin'de birlik ve minnet mesajı verdi

Artvin'de gaziler günü yürüyüşü düzenlendi

Artvin'de 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Yürüyoruz temasıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Etkinlik, kent merkezinde yoğun katılımla dikkat çekti.

Kortej ve katılımcıların görüntüleri:

Kortej, Halitpaşa Kavşağı'ndan başlayıp Millî İrade Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüş boyunca ellerinde Türk bayrakları taşıyan vatandaşlar, şehit ve gazilere duydukları minneti gösterdi ve birlik mesajı verdi.

Anma programı ve program takvimi:

Yürüyüşün ardından Merkez Camisi'nde aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gazilerin ruhlarına ithafen Mevlid-i Şerif okutuldu ve dualar edildi. Gaziler Günü anma programı, 19 Eylül Cumartesi günü Millî İrade Meydanı'nda düzenlenecek resmî törenle devam edecek.

ARTVİN'DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA "KAHRAMANLARLA KARDEŞLİK YOLUNDA YÜRÜYORUZ" TEMALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.