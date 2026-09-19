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Gaziler günü Mersin'de birlik mesajları ve anma yürüyüşü

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüş, çelenk töreni ve dernek ziyaretleriyle anıldı; gaziler ve şehit aileleri Suphi Öner Öğretmenevi'nde yemekte bir araya geldi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 17:42

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EDİTÖR: Emre Koç

Gaziler günü Mersin'de birlik mesajları ve anma yürüyüşü

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü anma programı gerçekleştirildi

Mersin Valiliği tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli tören ve etkinliklerle anıldı. Programa Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye Belediyeler Birliği temsilcileri, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Onur Kapçaklı, kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anma yürüyüşü ve tören:

Anma etkinlikleri, "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda Gaziler Günü Yürüyüşü" ile başladı. Ulu Cami önünden hareket eden kortej, Atatürk Caddesi boyunca yürüyerek Cumhuriyet Meydanında son buldu. Meydandaki törende Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Gülbeyaz günün anlam ve önemini vurgulayan bir konuşma yaptı; program, bir öğrencinin şiir okumasıyla tamamlandı.

Dernek ziyaretleri ve protokol buluşması:

Törenin ardından Vali Atilla Toros, Başkan Vahap Seçer, Tuğamiral Onur Kapçaklı ve heyet, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesini ziyaret ederek dernek temsilcileri ve gazilerle sohbet etti. Ziyaretler, kurumlarla iletişimin güçlendirilmesi ve gazilerle şehit yakınlarına destek mesajlarının iletilmesi açısından ön plana çıktı.

Yemek programı ve dualar:

Anma programı, Suphi Öner Öğretmenevi'nde verilen yemekte sürdü. Programa Vali Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Başkan Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Tuğamiral Onur Kapçaklı ve eşi Tülay Kilerci Kapçaklı, milletvekilleri, kent protokolü, gaziler, şehit aileleri ve yakınları katıldı. Program, Muğdat Cami Din Görevlisi Erdal Koca tarafından yapılan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vali Atilla Toros'un konuşmasının ardından yemek ikramı yapıldı ve Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından yapılan yemek duasıyla etkinlik sona erdi.

MERSİN’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ VE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. PROGRAM KAPSAMINDA...

MERSİN’DE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YÜRÜYÜŞ VE ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ. PROGRAM KAPSAMINDA GAZİLER VE ŞEHİT YAKINLARI DERNEKLERİ ZİYARET EDİLİRKEN, GAZİLER VE AİLELERİ İLE ŞEHİT AİLELERİ YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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