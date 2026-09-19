Gaziler günü mesajı: birlik ve minnet vurgusu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Araban ilçesi Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Sarıkaya, Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, vatan savunmasında canını veren kahramanlara duyulan saygı ve minneti dile getirdi.

Sarıkaya'nın mesajı:

Mesajında, ülkenin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda tereddüt etmeden canını feda edenlerin milletin gönlünde sürekli yer alacağını belirten Sarıkaya; şehitlerimiz ve gazilerimiz için duyulan onurun, toplumun ortak hafızasını oluşturduğunu vurguladı. Sarıkaya, milletin birlik ve beraberlik içinde zorluklara göğüs gerdiğini, vatan ve bayrak sevgisinin her şeyin üzerinde tutulduğunu ifade etti.

19 Eylül'in önemi:

Açıklamada ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'e verilen "Gazi" unvanının yıl dönümünün Gaziler Günü olarak anıldığı hatırlatıldı. Sarıkaya, bu özel günün, kahraman gazilerin onur ve şeref günü olarak toplum tarafından sahiplenildiğini, anma ve saygı ifadelerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Son olarak Sarıkaya, Gaziler Günü vesilesiyle başta gaziler ve şehitlerin yakınları olmak üzere tüm millete birlik, beraberlik ve barış temennisinde bulunarak, gazilerin fedakârlığının unutulmayacağını söyledi.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE ARABAN İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ ATİLLA SARIKAYA, GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.