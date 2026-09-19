Gaziler günü mesajı: gaziliğin millet vicdanındaki yüce yeri ve birlik çağrısı

ASKON Erzurum Şube Başkanı'nın mesajı:

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında gazilerin milletin bağımsızlığı ve bütünlüğü için gösterdikleri fedakârlığın altını çizdi. Turan, konuşmasında tarihî bir hatırlatma yaparak 19 Eylül 1921 tarihine atıf yaptı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verilen unvanların verdiği anlamı hatırlattı.

Mesajında Turan, "Kahraman gazilerimiz milletimizin bağımsızlığı, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve kutsal değerlerimiz uğruna canlarını hiçe sayarak bu toprakları bize vatan kılmışlardır. 19 Eylül 1921 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı ve Mareşal Rütbesi verilişinin yıldönümü ile birlikte, vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü için üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin onur gününü hep birlikte kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

vatan, fedakârlık ve tarihsel perspektif:

Turan, mesajında Türk milletinin tarih boyunca memleketine ve milli-manevi değerlerine yönelik tehditlere karşı koyduğunu vurguladı. "Vatanını ve bağımsızlığını her şeyden üstün tutan aziz milletimizin şanlı tarihi, bu uğurda kahramanca verilen mücadelelerle doludur" sözleriyle, gazilerin ve şehitlerin bu mücadelenin en somut temsilcileri olduğunu hatırlattı.

Devamında, "Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan bu vatan, bizlere şehit ve gazilerimizin en kutsal emanetidir" değerlendirmesinde bulunan Turan, gazilik ve şehitliğin milletin ortak onuru olduğuna dikkat çekti. Bu değerlendirme bağlamında, gazilerin örnek birer fedakârlık simgesi olduğunu belirtip, onların taşıdığı onurun gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

birlik çağrısı ve devletin görevi:

ASKON Erzurum Şube Başkanı, hem toplumun hem de devletin gazilere ve şehit yakınlarına karşı sorumluluklarına değindi. Mesajda, "Gazilerimiz ve aziz şehitlerimizin yakınları milletimize verilmiş en kıymetli emanetlerdir. Devletimiz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkânlarıyla onların yanlarında olmaya devam edecektir" ifadeleriyle devlet desteklerinin sürdürüleceği vurgulandı.

Turan ayrıca, günün birlik ve beraberlik ihtiyacına dikkat çekerek, "Bugün birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir gündür. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize ve geleceğimize kast eden saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır" dedi. Gazilerin taşıdığı madalyaların ve hatıraların bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek, yeni nesillere bu mirasın aktarılmasının gerekliliğini vurguladı.

Kapanışta Turan, "Bizlere düşen görev, şehit ve gazilerimizin emanet ettiği bu vatanı korumak, onların fedakârlıklarını unutmamak ve aynı inançla geleceğe sahip çıkmaktır" mesajını paylaştı. Son olarak, "Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda etmiş şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize sağlıklı, uzun ömürler diliyorum" sözleriyle mesajını tamamladı.

ANADOLU ASLANLARI İŞ ADAMLARI DERNEĞİ (ASKON) ERZURUM ŞUBE BAŞKANI YAVUZ SELİM TURAN, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA BİR KUTLAMA MESAJI YAYINLADI.