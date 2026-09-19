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Gaziler gününde acı haber: genç öğrenci Kore'de hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinden 22 yaşındaki Hatice Uludağ, öğrenim için bulunduğu Güney Kore'de geçirdiği beyin anevrizması sonucu hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:23

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gaziler gününde acı haber: genç öğrenci Kore'de hayatını kaybetti

Gaziler Günü'nde acı haber:

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Uludağ ailesi Gaziler Günü'nde evlat acısı yaşadı. 22 yaşındaki kızı Hatice Uludağ, öğrenim amacıyla yaklaşık dört yıldır bulunduğu Güney Kore'de, çalışmaya başladığı sırada geçirdiği beyin anevrizması sonucu hayatını kaybetti.

Cenaze işlemleri ve ulaşım detayları:

Vefat haberi ailenin Hüyük'teki evine Gaziler Günü'nde ulaştı. Genç kadının naaşının uçakla Türkiye'ye getirilerek memleketi Yenice Mahallesi'ne götürüleceği belirtildi. Cenazenin 20 Eylül Pazar günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedileceği açıklandı.

Yerel yetkililerden taziye ziyareti:

Acıyı paylaşmak üzere Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak ve Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer Uludağ ailesinin ikamet ettiği eve giderek başsağlığı ve taziye dileklerini iletti. Hatice Uludağ'ın genç yaşta kaybı, aile ve yakınlarının yanı sıra Hüyük'te de derin üzüntüye neden oldu.

GAZİLER GÜNÜ’NDE KIZININ ÖLÜM HABERİYLE BÜYÜK ACI YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM ULUDAĞ (SOLDAN...

GAZİLER GÜNÜ’NDE KIZININ ÖLÜM HABERİYLE BÜYÜK ACI YAŞAYAN KIBRIS GAZİSİ İBRAHİM ULUDAĞ (SOLDAN ÜÇÜNCÜ) VE AİLESİNİ, HÜYÜK KAYMAKAMI OZAN RAMAZAN BUDAK (SOL BAŞTA) İLE HÜYÜK BELEDİYE BAŞKANI SADIK SEFER (SOLDAN İKİNCİ) YALNIZ BIRAKMADI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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