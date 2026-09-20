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Gaziler günü'nde aramızdan ayrıldı: Kıbrıs gazisi Ali Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Bartın'da tedavi gören 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz, kalp rahatsızlığı ve vücut ödemi nedeniyle Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 17:29

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gaziler günü'nde aramızdan ayrıldı: Kıbrıs gazisi Ali Soyöz son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Ali Soyöz hayatını kaybetti

Kıbrıs Gazisi Ali Soyöz (73), kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Bartın Devlet Hastanesi'nde, 19 Eylül Gaziler Günü'nde hayatını kaybetti. Soyöz'ün vücudunda ödem toplanması sebebiyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık durumu ve ziyaretler:

Geçtiğimiz haftalarda Bartın Valisi Nurtaç Arslan tarafından hastanede ziyaret edilen Soyöz'ün uzun süredir tedavi gördüğü ve kalp rahatsızlığı nedeniyle takip edildiği öğrenildi.

Cenaze töreni ve görevleri:

Soyöz'ün oğlu Yeni Parti İl Sekreteri Bülent Soyöz'ün babası olduğu, ayrıca Tarım Kredi Kooperatifi Başkan Yardımcılığı ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttüğü kaydedildi. Cenazenin ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla Kayadibi Kavlak Ahmetler Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildiği bildirildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN TARAFINDAN DA HASTANEDE ZİYARET EDİLEN BARTINLI...

GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA BARTIN VALİSİ NURTAÇ ARSLAN TARAFINDAN DA HASTANEDE ZİYARET EDİLEN BARTINLI KIBRIS GAZİSİ ALİ SOYÖZ, VÜCUDUNDA ÖDEM TOPLAMASI SEBEBİYLE HAYATINI KAYBETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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