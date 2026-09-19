Gaziler günü'nde birlik çağrısı: istikbalimize sahip çıkma kararlılığı

Tören ve anma programı

Samsun'da düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü anma programı, Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunumu ile başladı. Programda Valilik, Garnizon Komutanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesi ile EMŞAV Samsun Şubesi’nin çelenkleri sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

valinin anıt şeref defterindeki vurgusu:

Anıt şeref defterini imzalayan Samsun Valisi Orhan Tavlı, konuşmasında milletin tarihten aldığı güçle bağımsızlığını koruma kararlılığını öne çıkardı. Vali Tavlı, mazisi şan ve şerefle dolu bir milletin torunları olduklarını hatırlatarak milletin, "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" düsturuyla tarih boyunca canını ve mallarını vatan için feda ettiğini belirtti.

Vali Tavlı, Anadolu'nun kapılarının açıldığı 1071'den Çanakkale'ye, Milli Mücadele yıllarından terörle mücadele sürecine ve 15 Temmuz direnişine kadar uzanan tarihsel zincirde şehit ve gazilerin fedakârlıklarının milletin özgür ve onurlu yaşamının temeli olduğunu ifade etti.

gazi anlayışı ve gelecek hedefi:

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Tavlı, aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin emaneti olan gaza anlayışının milletin temel değeri olmaya devam edeceğini söyledi. Vali Tavlı, Gazi milletimiz, kahraman ecdadımıza destan yazdıran ruh, inanç ve iradeyle bundan sonra da istiklaline ve istikbaline yönelen tüm tehditlere karşı koyacaktır ifadesiyle kararlılığı dile getirdi.

Tavlı, ayrıca Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak Samsun'dan Ankara'ya, Edirne'den Kars'a, İzmir'den Van'a kadar ülke genelinde birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla çalışmanın önemine dikkat çekti. Vali, milli ve manevi değerlerden alınan güçle müreffeh bir Türkiye hedefinin sürdürüleceğini aktardı.

yürüyüş ve program akışı:

Konuşmanın ardından gaziler, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü kapsamında kortej eşliğinde Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'a kadar yürüdü. Programa Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak da katıldı.

Tören ve yürüyüş, katılımcıların şehit ve gazilere saygı gösterileri ile sona erdi; program boyunca vatan savunmasında hayatını kaybedenlere ve gazilere yönelik minnet duygusu öne çıktı.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ PROGRAMINDA YAPTIĞI KONUŞMADA "GAZİ MİLLETİMİZ, KAHRAMAN ECDADIMIZA DESTAN YAZDIRAN RUH, İNANÇ VE İRADEYLE BUNDAN SONRA DA İSTİKLALİNE VE İSTİKBALİNE YÖNELEN TÜM TEHDİTLERE KARŞI KOYACAKTIR" DEDİ.