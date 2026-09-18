Gaziler günü'nde birlik mesajı: şehit ve gaziler Türkiye'nin teminatı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Harp Okulu Kültür Sitesi Atatürk Amfisinde düzenlenen 19 Eylül Gaziler Günü programında yaptığı konuşmada, şehitlik ve gaziliğin milletin gönlündeki eşsiz yerini ve bu makamların arkasındaki fedakârlığı vurguladı. Program saygı duruşu, İstiklal Marşı ve gazilerin anma konuşmalarının ardından Armoni Mızıkası konseriyle devam etti. Konuşmada ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ’Gazi’lik ve ’Mareşal’ rütbesinin verilmesinin 105'inci yıl dönümü hatırlatıldı.

Törende öne çıkan ifadeler:

Bakan Güler, törende şehit ve gazilere atfen şöyle dedi: Ülkemizin ve can Azerbaycan’ın bağımsızlığı milletimizin dirliği ve devletlerimizin bekası uğruna şehit ve gazilerimizin gösterdiği emsalsiz gayretler bugün birlikte huzur ve güven içinde yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti’nin ve can Azerbaycan’ın en sağlam teminatıdırlar. Güler, aralarında Azerbaycan’dan gelen gazilerin ve gazilerin ailelerinin de bulunduğu topluluğa selamlayarak, vatan uğruna verilen cesaret ve fedakârlığı yad etti.

Gazi ve şehit hatırasına bağlılık:

Bakan konuşmasında gazilerin, Türk milletinin bağımsızlık ve istiklal iradesinin yaşayan timsalleri olduğunu belirtti. Sahada bedenlerinin bir parçasını emanet eden gaziler için 'milletimiz ise kalbinden bir parçayı sizinle taşıyor' ifadelerini kullanan Güler, bu kahramanlık ve fedakârlıkların asla unutulmayacağını vurguladı. Ayrıca, törende Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlar rahmet, minnet ve şükranla anıldı.

Sosyal haklar, savunma sanayi ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi:

Güler, gazilerin ve vazife malullerinin sosyal ve özlük haklarının geliştirilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde çalışmaların sürdüğünü hatırlattı ve 'geçtiğimiz ay Gazi Meclisimiz tarafından kabul edilen ilgili kanunla' önemli bir adım atıldığını belirtti. Ancak hiçbir maddi imkânın ödenen bedelin karşılığı olamayacağına dikkat çekildi. Yerli ve milli savunma sanayisinin Cumhurbaşkanı'nın destekleriyle kaydettiği ilerlemelere işaret eden Güler, bu alandaki gelişmelerin ülkenin güvenliği ve uluslararası etkisine katkı sağladığını belirtti.

Güler ayrıca, kırk yılı aşkın süredir ülkeye ve topluma ağır maliyetler veren terör belasıyla mücadelede kararlı bir süreç yürütüldüğünü; bu sürecin 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırıldığını ve şehitlerin hatırasına, gazilerin onuruna zarar vermeyecek şekilde yönetildiğini ifade etti. Bu mücadelenin nihai kazanımının 86 milyon vatandaşın tamamı için kalıcı huzur ve güven olacağına vurgu yapıldı.

Programa katılım ve kapanış:

Programa Bakan Güler'in yanı sıra Bakan Yardımcıları Bilal Durali, Musa Heybet, Salih Ayhan, Genel Kurmay İl Başkanı Orgeneral Levent Ergün, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ercüment Tatlıoğlu, MSB Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Korgeneral İlkay Altındağ ve Milli Savunma Üniversitesi'nden Erhan Afyoncu katıldı. Program toplu fotoğraf çekimi ve gaziler ile ailelerinin katıldığı akşam yemeği ile sona erdi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER