Gaziler günü'nde Emniyet'ten vefa ve dayanışma programı

Programın düzeni ve katılımcılar

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ankara Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde gazilere ve ailelerine yönelik yemekli bir program düzenlendi. Programa Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan başta olmak üzere çok sayıda polis, gazi ve yakınları katıldı. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Çalışkan'ın konuşması: gaziliğin anlamı

Açılış konuşmasını yapan Mustafa Çalışkan, gaziliğe ilişkin duygularını ve teşkilatın bakışını paylaştı. Çalışkan, programda öne çıkan ifadesini, "Gaziler memleketimizin mühürleri" sözleriyle özetledi. Gaziliğin ve şehitliğin istenerek elde edilen unvanlar olmadığını, bunların daha çok takdir ve kaderle ilgili olduğunu vurgulayan Çalışkan, 1991'den bu yana terörle mücadele dâhil zorlu görevlerde bulunduğunu, ancak gazilik ve şehitlik gibi makamlara niyetle ulaşılmadığını dile getirdi.

Atatürk Havalimanı saldırısında yaralanan memur örneği

Konuşmasında Çalışkan, Atatürk Havalimanı saldırısında yaralanan polis memuru Ahmet Berke'nin yaşadıklarına da değindi. Berke'nin saldırganlardan birinin peşine takıldığı sırada silahla vurulduğu, olay yerinde saatlerce ağır yaralı beklediği, sağlık kurumuna ulaştırıldığında durumunun kritik olduğu aktarıldı. Hamile olan eşinin talebi üzerine Berke'nin özel bir hastaneye sevk edildiği ve tedavi süreci sonunda yeniden hayata döndüğü belirtildi. Çalışkan, Berke'nin gazi olarak görevine devam ettiğini ve iki çocuk babası olduğunu hatırlatarak teşkilat mensuplarının fedakârlığına dikkat çekti.

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ayrıca gazilerle ilgili imkan ve haklara yönelik çalışmaların sürdüğünü; bu konuda detaylı açıklamaların ilerleyen dönemde Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlık tarafından yapılacağını ifade etti. Program, Çalışkan'ın günün anlamına uygun şiir okumasının ardından yemeğe geçilmesiyle sona erdi.

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI'NIN ARDINDAN PROGRAM KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ İLE DEVAM ETTİ