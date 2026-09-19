Gaziler günü'nde gazi meclis üyesi başkanlık makamına oturdu

Gaziler günü'nde belediye başkan vekilliği devri

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Belediye Başkanı Mustafa İba, başkanlık görevini gazi Belediye Meclis Üyesi Fehmi Özdemir'e devretti. Devir teslim kısa süreli vekâlet niteliğindeydi ve tören ile ilçedeki bazı belediye çalışmaları yerinde incelendi.

görev devri ve saha çalışmaları:

Başkan vekili olarak görevi üstlenen Fehmi Özdemir, ilçe genelinde devam eden hizmetleri yerinde denetledi ve ekiplerle görüşmeler yaptı. Ardından 19 Eylül anma programına katılarak gazilerle buluştu ve ilçedeki güncel projeler hakkında notlar aldı.

özdemir'in geçmişi ve mesajı:

Fehmi Özdemir, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye meclis üyesi olarak seçildi. Özdemir'in 2000 yılında Erzurum'da Özel Harekat görevi sırasında yaralanarak gazi olduğu belirtiliyor. Emekliliğin ardından memleketine döndüğünü ve ilçeye nasıl katkı sunabileceğini düşünerek siyasete yöneldiğini aktardı.

Özdemir, Gaziler Günü’nde kendisine tevdi edilen vekâlet görevinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Başkan Mustafa İba'ya teşekkür etti ve gaziler ile şehit ailelerine yönelik vurgularda bulundu. Belediye çalışmalarıyla ilgili yakından takipte olacağını belirtti.

Devir teslim töreni ve program, gazilere yönelik anmalar ile sohbetlere sahne oldu; katılımcılar, gazilerin hatırlanması ve toplum içindeki yerinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Düziçi Belediyesi yönetimi, sembolik de olsa böylesi bir uygulamanın Gaziler Günü'nün anlamını güçlendirdiğini ve gazilere yönelik saygının somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ KAPSAMINDA ŞEHİTLİKLER ZİYARET EDİLDİ.