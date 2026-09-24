Gaziler Günü'nde gaziye tornavida ile saldırı iddiası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan Fırat Kalkanı gazisi Erdem Durna, kiracısıyla yaşadığı kira anlaşmazlığı nedeniyle Gaziler Günü'nde tornavida ile saldırıya uğradığını iddia etti. Olay, Durna'nın 3 katlı evinin 1. katını 1 yıllığına 180 bin TL'ye kiraya verdiği öğretmen Ü.D. ile aralarındaki para tartışması sırasında yaşandı.

Olayın gelişimi:

İddiaya göre Ü.D., kira kontratının üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçtikten sonra "Ben ev aldım, taşınacağım. Paramın kalanını geri ver" diyerek kalan kirayı talep etti. Durna ise mutfak dolaplarındaki hasarın giderilmesi gerektiğini belirterek ödemenin hasar giderildikten sonra yapılacağını söyledi. Kiracı evi boşaltmasına rağmen anahtarı teslim etmedi.

19 Eylül Gaziler Günü'nde yeniden eve gelen Ü.D., Aladağ Kaymakamlığı'nın düzenlediği Gaziler Günü organizasyonuna katılan Durna'yı balkona çağırdı ve parasını istedi. Tartışma sırasında Ü.D.'nin yanında getirdiği tornavida ile "Paramı ver, burayı delik deşik ederim. Sokarım sana tornavidayı. Sabrım taştı" sözleriyle gaziye saldırdığı ve boğazını sıktığı öne sürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sonrası ve hukuki süreç:

Çevredekilerin müdahalesiyle kavga sonlandı. Durna, akrabalarından borç alarak kiracıya ödemenin bir kısmını verirken, geriye kalan 30 bin lira için 1-2 haftalık süre istedi. Kiracının evden gitmesinin ardından Durna polise gidip şikayetçi oldu ve kiracı hakkında uzaklaştırma kararı alındı.

Olayla ilgili konuşan Durna, "Ben vatan için ölümü göze aldım. 3 kuruş para için beni böyle rezil etmeye hakkı yok. Ben onun parasını zaten ödeyeceğim. Benim değerlerimi ayaklar altına almanın anlamı yok" diyerek tepkisini dile getirdi. Polis tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

GAZİ ERDEM DURNA, OLAY GÜNÜ ALADAĞ KAYMAKAMLIĞI'NDA DÜZENLENEN GAZİLER GÜNÜ PROGRAMINDA PLAKET ALDI.