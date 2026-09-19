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Gaziler günü'nde vefa ziyareti: Toraman şükranlarını iletti

19 Eylül Gaziler Günü'nde Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koyuncu ile malul gazi Muzaffer Bilek'i evlerinde ziyaret etti.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gaziler günü'nde vefa ziyareti: Toraman şükranlarını iletti

Gaziler günü'nde vefa ziyareti: Toraman şükranlarını iletti

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ve beraberindekiler, gazilere yönelik vefa ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler, gazilerin ve ailelerinin fedakârlıklarının yerinde görülmesi ve hatırlanması amacıyla planlandı.

Ziyaretin detayları:

Ziyarette, Kıbrıs Gazisi Hüseyin Koyuncu ile Malul Gazi Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Bilek evlerinde ziyaret edildi. Vali Toraman'a eşi Neşe Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Birol Orak ve eşi Esra Orak eşlik etti ve ziyaretler samimi bir ortamda gerçekleşti.

Mesaj ve dilekler:

Vali Toraman, görüşme sırasında gazilere vatan için gösterdikleri fedakârlık ve kahramanlık nedeniyle şükranlarını iletti. Ziyarette, gazilere ve ailelerine sağlık, huzur ve esenlik temennisi sunuldu ve devletin minnet duygusu vurgulandı.

ÇANAKKALE VALİSİ DOÇ. DR. ÖMER TORAMAN VE BERABERİNDEKİLER 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NDE GAZİ ZİYARETİ...

ÇANAKKALE VALİSİ DOÇ. DR. ÖMER TORAMAN VE BERABERİNDEKİLER 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ’NDE GAZİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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