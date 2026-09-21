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Gaziler Marmaris'in mehtap turunda anılarıyla buluştu

Marmaris Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gaziler ve aileleri için düzenlediği mehtap turuyla birlik, minnet ve anı paylaşımına aracılık etti.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 12:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Gaziler Marmaris'in mehtap turunda anılarıyla buluştu

Marmaris Belediyesi'nden gazilere özel mehtap turu

Marmaris Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında gaziler ile yakınlarını deniz kıyısında bir araya getirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Şehit ve Gazi Birimi tarafından organize edilen etkinlik, kentin gece manzarasında planlanan mehtap turuyla gerçekleştirildi ve katılımcılara hem sakin bir akşam hem de paylaşım fırsatı sundu.

Katılımcılar ve organizasyon:

Etkinliğe Sağlık İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris Temsilcisi Azmi Özkan, Kıbrıs gazileri ve gazi ile şehit yakınları katıldı. Organizasyonu üstlenen birim, katılımcıların konforu ve korunmasına özen göstererek tur boyunca sohbet, anı paylaşımı ve karşılıklı dayanışma imkanı sağladı.

Anlam ve birlik vurgusu:

Etkinlikte gazilerin ülkeye bıraktığı mirasın ve gösterdikleri fedakarlığın önemi sıkça vurgulandı. Meydana gelen birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla pasta kesimi gerçekleştirildi. Mehtap turu boyunca deniz havası eşliğinde geçen akşam, katılımcılar için hem dinlendirici hem de duygusal anlar barındırdı; sohbetler ve paylaşılan hatıralar gecenin öne çıkan unsurları oldu.

MARMARİS’TE GAZİLERE TEKNE TURU

MARMARİS’TE GAZİLERE TEKNE TURU

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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