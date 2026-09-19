Gaziler şehitlikte anıldı: vefa ve dua töreni

Tören programı:

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği'nde gerçekleşen tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Tören töreninde günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı gazi Maruf Yıldırım yaptı. Ardından ebediyete intikal eden gaziler ile vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dualar okundu.

Protokol katılımı ve uygulamalar:

Program kapsamında Vali Avni Çakır ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. Törene AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Cenk Barut, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, kurum amirleri ile gaziler katıldı.

Tören bitiminde protokol üyeleri, gazilerle dayanışma içinde olmak amacıyla Vatan Kahramanları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti; ziyaret, gazilere ve dernek üyelerine gösterilen vefanın somut bir uzantısı olarak değerlendirildi.

Vali Çakır'ın mesajı:

Vali Avni Çakır törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bugün burada, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için büyük fedakârlıklarda bulunan kahraman gazilerimizin huzurunda, Gaziler Günü’nü idrak etmenin gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Bu millet, tarih boyunca vatanı uğruna hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Millî Mücadele’den Kıbrıs’a; terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar uzanan şanlı tarihimiz, bunun en güçlü göstergesidir. Ecdadımız bizlere yalnızca bir vatan bırakmamış; vatan sevgisini, mücadele ruhunu ve gerektiğinde bu topraklar için her türlü fedakârlığı gösterme kararlılığını da miras bırakmıştır

Tören boyunca gazilere ve şehit yakınlarına gösterilen saygı, hem resmi protokolün hem de toplumun birlik ve beraberlik duygusunun yansıması olarak öne çıktı. Program, anma ritüelleri ile duygusal bir atmosfer içinde tamamlandı.

Yerelde düzenlenen bu tören, Gaziler Günü'nün hatırlanması ve gazilere vefa gösterilmesi açısından önemli bir etkinlik niteliği taşıdı; tören katılımcıları, hatırlama ve dayanışma mesajlarını ortak bir tutumla iletti.

Muş'ta 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı