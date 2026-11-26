Sarıgöl'de düzenlenen eğitim programı:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sarıgöl Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi kapsamında gazilere yönelik bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, gazilerin yaşadıkları savaş hatıralarının ve tecrübelerinin gelecek kuşaklara aktarılması ile toplumsal entegrasyonun güçlendirilmesiydi.

Katılımcılar ve program içeriği:

Programa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve gaziler katıldı. Etkinlikte vatan sevgisi ve kahramanlık bilincinin aktarılmasının önemi üzerinde durularak, gazilerin anılarının toplumsal hafızada yaşatılması gerektiği vurgulandı.

Kapanış ve teşekkür:

Program sonunda vatan uğruna fedakârlık gösteren gazilere şükran sunuldu ve projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi. Etkinlik, gazilerin deneyimlerinin kayda geçirilmesi ve genç kuşaklara aktarılması yönündeki girişimlerin desteklenmesi çağrısıyla son buldu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SARIGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA GAZİLERE YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ. PROGRAMDA GAZİLERİN SAVAŞ HATIRALARININ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASI VE TOPLUMSAL ENTEGRASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ HEDEFLENDİ.