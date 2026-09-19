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Gazilere ev ziyaretinde bandoyla vefa dolu kutlama

Trabzon'da Gaziler Günü'nde gaziler kortejle tur attı, Atatürk Köşkü'nde ağırlandı; sağlık sorunu yaşayan üç gazi evlerinde bando eşliğinde ziyaret edildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gazilere ev ziyaretinde bandoyla vefa dolu kutlama

Gaziler için kentte tören, evlerde ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziler Günü programı, kentteki gazilere yönelik hem toplu hem de birebir vefa gösterilerine sahne oldu. Gaziler, üstü açık otobüsle kortej eşliğinde gerçekleştirilen turun ardından kentin simge adreslerinden Atatürk Köşkü'nde ağırlandı.

Program kapsamında gazilere ikramlarda bulunuldu ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Atatürk Köşkü'nde gazileri, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay karşıladı.

"Gazilerimiz, bu vatanın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için büyük fedakarlıklar ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onlara olan minnet ve vefa borcumuzu sadece Gaziler Günü’nde değil, her zaman göstermeyi görev biliyoruz"

Atatürk Köşkü'nde geçen anlar:

Program, kent merkezinde düzenlenen kortejle başlayan ve Atatürk Köşkü'ndeki kabul ile devam eden akışla ilerledi. Belediye yetkilileri, gazilere gösterilen ilginin somutlaşması açısından sunulan ikram ve hediyelere önem verdi.

Ev ziyaretleri ve bando sürprizi:

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan gaziler için de özel bir düzenleme yapıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı yöneticileri ile Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde Kore Gazisi Pirağa Uzun, Kıbrıs Gazisi Davut Ulus ve Terör Gazisi Erdal Tonbul evlerinde ziyaret edildi.

Bandonun çaldığı kahramanlık türküleri ve gösterilen vefa karşısında gaziler duygulandı; belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Bu tür ziyaretler, yerel toplumun gazilere duyduğu minneti canlı tutma ve bire bir bağ kurma açısından önem taşıdı.

TRABZON&#039;DA GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN PROGRAMA SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILAMAYAN 3...

TRABZON'DA GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE DÜZENLENEN PROGRAMA SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE KATILAMAYAN 3 GAZİ BANDO EŞLİĞİNDE EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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