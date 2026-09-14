Gazilere vefa: emniyet genel müdürü Ali Fidan'dan Gaziler Haftası mesajı

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'ın konuşması

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, 19 Eylül Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen Gaziler Okçuluk Müsabakası'nın açılış töreninde konuştu. Tören, Özel Harekat Başkanlığı Gölbaşı yerleşkesinde, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleştirildi.

Gazilik ve şehitlik vurgusu:

Fidan, şehitlik ve gaziliğin devlet geleneği ile inanç dünyasındaki önemine işaret ederek, Gazilik, vatan uğrunda verilen mücadelenin, gösterilen cesaretin ve üstlenilen büyük sorumluluğun şerefli bir nişanesidir dedi. Konuşmasında milletin tarihsel olarak "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışıyla hareket ettiğini aktararak, bağımsızlık ve hürriyet için gösterilen fedakârlığın her karışta görüldüğünü vurguladı.

Fedakârlık, metanet ve toplumsal hafıza:

Emniyet Genel Müdürü, şehit ve gazilerin geride bıraktıkları izlerin milletin hafızasında güçlü bir yer tuttuğunu belirtti. Annelere, eşlere ve çocuklara değinen Fidan, geride kalanların sabrı ve metanetinin bu mücadelenin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu söyleyerek, Bu fedakarlık bizim yol haritamızdır ifadesini kullandı ve kurum olarak bu vefanın farkında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Okçuluk müsabakalarının anlamı:

Müsabakaların sadece sportif bir faaliyet olmadığını, aynı zamanda teşkilat içindeki kardeşlik, dayanışma ve vefa duygusunun dışa vurumu olduğunu belirten Fidan, etkinliğin kardeşlik ve vefa duygusunu yansıttığını kaydetti. Organizasyonun Özel Harekat Başkanlığı, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığı ile Gaziler Engelli Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlendiği belirtildi.

Devlet desteği ve teşekkür:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Arslan, şehit ve gazi ailelerine yönelik devlet desteğinin önemine dikkat çekti. Arslan, geçen yıl Isparta'da bir şehit ailesinin ilettiği teşekkür mesajını aktarırken, imkânları istismar edenleri eleştirip Bu anlamlı günü tertip eden ve emeği geçen herkesi kutluyorum dedi.

Özel Harekat'ın taahhüdü:

Özel Harekat Başkanı Ünsal Hayal ise konuşmasında, toprakların şehitlerin kanı ve gazilerin fedakârlıklarıyla yoğrulduğunu, Özel Harekat olarak bu emanete sahip çıkma kararlılığında olduklarını vurguladı. Hayal, gazilerin gösterdiği kahramanlıkların gelecek nesillere aktarılacak en büyük miras olduğunu belirterek, Devletimizin ve milletimizin gazilere olan vefa borcu asla unutulmayacaktır. ifadelerini kullandı.

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ ALİ FİDAN, GAZİLER HAFTASI DOLASIYLA, "GAZİLİK, VATAN UĞRUNDA VERİLEN MÜCADELENİN, GÖSTERİLEN CESARETİN VE ÜSTLENİLEN BÜYÜK SORUMLULUĞUN ŞEREFLİ BİR NİŞANESİDİR" DEDİ.