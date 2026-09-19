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Gazilerin fedakârlığı milletin birlik ve bekasını şekillendiriyor

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilerin fedakârlığını vurgulayarak milletin birlik ve vefa çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazilerin fedakârlığı milletin birlik ve bekasını şekillendiriyor

hasan altun'dan gaziler günü mesajı

Hasan Altun, Gaziantep’in Araban ilçesi Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı olarak 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, milletin tarihindeki şehit ve gazilerin fedakârlıklarına dikkat çekti.

geçmişin mirası ve gazilerin yeri:

Altun, 'Şanlı tarihimiz, mukaddes vatan topraklarını kanlarıyla sulamış şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarıyla elde edilen nice zaferlerle doludur' ifadeleriyle başladığı mesajında, gazilerin ülkenin bekası için taşıdığı misyona vurgu yaptı. Gazilerin, milletin huzuru ve geleceğinin güvencesi olduğunu belirtti.

günümüz sorumlulukları ve vefanın önemi:

Mesajında bugün de asker, polis ve güvenlik korucularının ülkeye yönelen tehditlere karşı aynı şuur ve fedakârlıkla görev yaptığını kaydeden Altun, milletin 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz' anlayışıyla istiklal ve istikbalini koruma azmini sürdürdüğünü vurguladı. Bu ruhun birlik, dirayet ve kararlılık sağladığını ifade etti.

Altun, gaziliğin kurum ve kuruluşların üstünde bir unvan olduğunu; mükafatının kendi içinde, maddi değerlerle ölçülemeyecek bir şeref kaynağı olduğunu belirtti. Mükafat beklemeyen bir adanmışlık olarak tanımladığı bu payenin, milletin ortak medeniyet bilincinin bir parçası olduğunu savundu.

Araban'daki üretici ve sivil toplum sorumluları olarak ecdadın mirasına sahip çıkmanın, ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik tehditlerle mücadele etmenin ve şehitlerle gazilere vefa göstermenin önemine dikkat çeken Altun, devletin tüm kurumlarının bu yükümlülüğü paylaştığını yineledi.

Mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere canlarını ve kanlarını feda eden kahramanları rahmetle anarak sürdüren Altun, gazilere sağlıklı ve uzun ömürler diledi ve 19 Eylül Gaziler Gününü kutladı.

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, GAZİLER...

GAZİANTEP’İN ARABAN İLÇESİ ZİRAAT ODASI VE SARIMSAK ÜRETİCİ BİRLİĞİ BAŞKANI HASAN ALTUN, GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE KUTLAMA MESAJI YAYIMLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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