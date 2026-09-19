Gazilerin hatırası Alaşehir'de saygıyla yad edildi

Törenin akışı:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Program, Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören devam etti.

Günün anlamı ve konuşma:

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Gazi Üsteğmen Veli Öktem yaptı. Öktem, gaziliğin yalnızca bir unvan olmadığını, vatan için bedel ödemiş ve milletin bağımsızlığı uğruna fedakârlık göstermiş kahramanları simgelediğini belirtti. Konuşmasında, 'Bugün sizlere baktığımızda yalnızca geçmişi görmüyoruz. Sizlerde Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Kıbrıs'ı, terörle mücadeleyi, 15 Temmuz'u ve bu milletin binlerce yıllık mücadele ruhunu görüyoruz. Sizler bu milletin yaşayan tarihi, hafızası ve şeref madalyasısınız' sözleriyle gazilerin taşıdığı tarihi ve manevi değere dikkat çekti.

Öktem, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlıktan taviz vermediğini vurgulayarak vatan, bayrak ve bağımsızlığın millete yüklediği sorumluluğu hatırlattı. Gençlere seslenirken, bugün özgürce yaşadıkları toprakların her karışında bir şehidin kanı, bir gazinin alın teri ve bir annenin gözyaşı bulunduğunu; görevlerinin bu emaneti tanımak, korumak ve gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu ifade etti.

Ziyaretler ve katılımcılar:

Törenin ardından protokol üyeleri ve gaziler, Yeni Mezarlık'ta bulunan Gaziler Kabristanlığı'nı ziyaret etti. Kabristanlıkta gazilerin mezarlarına çiçek bırakıldı, Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından dua edildi ve İmam Mehmet Varol tarafından Kur'an-ı Kerim okundu.

Törene Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutan Vekili Piyade Binbaşı İbrahim Öztürkmen, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, gaziler ve protokol üyelerinin kabristan ziyaretiyle sona erdi; tören, gazilere ve milletin geçmişine gösterilen saygı ve birlik mesajlarıyla tamamlandı.

MANİSA'NIN ALAŞEHİR İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN TÖRENLE KUTLANDI.