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Gazilerin mirasına sahip çıkan tören Kırklareli’de anıldı

Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü, şehitlik ziyaretleri, Atatürk heykeline çelenk sunumu ve gazilere karanfil verilerek anma törenleriyle geçirildi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:14

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:38

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gazilerin mirasına sahip çıkan tören Kırklareli’de anıldı

Kırklareli’nde 19 Eylül Gaziler Günü törenlerle anıldı

Kırklareli’de 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinlikler ve törenlerle anıldı. Anma programı, şehir protokolünün katılımıyla Kırklareli Şehitliği’nde gerçekleştirilen törenle başladı; şehit mezarlarına çiçek bırakıldı ve dualar edildi.

Şehitlikte başlayan anma:

Şehitlikteki anmanın ardından tören Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanında devam etti. Meydanda Atatürk heykeline çelenkler sunuldu, katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Program, kent protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmalar ve gazilere vefa:

Muharip Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Erol Özsevim, törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: 'Bu mirasın bir evladı olarak vatan için görev yaparken gazilik onuruna eriştim. Bugün huzurunuzda bu yüce unvanı taşıyan bir gazi olarak bulunmaktan gurur duyuyorum. Gazilik yalnızca bir unvan değil, milletimizin varoluş iradesinin sarsılmaz abidesidir. Biz gaziler, vatan için canlarını veren şehitlerimizin bize bıraktığı kutlu mirası taşıyan, milletimizin şanlı duruşunu temsil eden neferleriz. Değerli arkadaşlar, bugün 81 ilimizde aynı anda düzenlenen bu yürüyüş, asırları aşan Malazgirt’ten Çanakkale’ye, Sakarya’dan 15 Temmuz’a uzanan kahramanlık zincirimizin bir halkasıdır. Bugün gençlerimizin bizlerle omuz omuza yürümesi, bu tarihi mirasın yarınlarına taşındığının en güçlü işaretidir.'

Üstteğmen Mustafa Demirocak ise günün anlam ve önemine dair konuşmasında gazilik ve şehitliğin millet için taşıdığı değeri vurguladı: 'Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Gazilik ise Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanı; gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Ulu Önder Atatürk da gazi unvanıyla anılmaktan büyük bir gurur ve şeref duyduğunu şu sözlerle ifade etmiştir; ’Kahraman Türk ordusu! Sizin kahramanlığınızla kazanılan bu zaferin millet tarafından takdiriyle delalet eden bu unvan ve rütbeyi ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım.’ Fedakârlık timsali değerli gazilerimiz, ülkemizin bugün ulaştığı seviye, başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere, Kore’de, Kıbrıs’ta, terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında hayatlarını kaybeden aziz şehit ve gazilerimizin eseridir. Dünyanın en hassas bölgelerinden birinde yer alan ülkemiz, bölgede bir istikrar unsuru, uluslararası toplumun saygın bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen sürdürebiliyor ve bu güzel topraklarda bağımsız, şerefiyle yaşayabiliyorsa bunu aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçludur. Bu bilinçle şundan emin olunuz ki; sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız.'

Program, Kırklareli protokolünün gazilere karanfil sunması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.

KIRKLARELİ’NDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE TÖRENLE...

KIRKLARELİ’NDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER VE TÖRENLE ANILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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