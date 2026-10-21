gaziosmanpaşa için ankara'da yol haritası: bakanlıkla güçlü iş birliği

Gaziosmanpaşa'nın projeleri Ankara'da değerlendirildi

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz ile İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ankara'da bir araya gelerek ilçenin öncelikli ihtiyaçlarına ilişkin kapsamlı bir dosya sundu. Görüşmede kentsel dönüşümden yeni yaşam alanlarına, prestij cadde projelerinden kültür yatırımlarına kadar çok sayıda başlık ele alındı.

Kentsel dönüşümde yeni dönem için kritik başlıklar:

Toplantının en önemli gündem maddesini kentsel dönüşüm oluşturdu. 5, 6A, 7A, 9A ve 12C bölgelerindeki dönüşüm projelerinin tamamlanması ve sürecin hızlanmasını sağlayacak yeni teşvikler masaya yatırıldı. Bu çalışmalara paralel olarak ilçede halkın yaşam kalitesini artıracak donatı projeleri de önceliklendirildi.

Sunulan proje paketi içinde Millet Bahçesi’nin genişletilmesi, Küçükköy Meydan Parkı Projesi ile Küçükköy Dumlupınar mevkisinde planlanan Kültür Merkezi ve Nikâh Sarayı yer aldı. Ayrıca Bağlarbaşı, Sokullu Mehmet Paşa ve Mimar Sinan caddelerine ilişkin prestij cadde düzenlemeleri ile 10C Karayolları Sanayi Planı çalışmaları Bakanlığa aktarıldı.

Görüşmede altyapı ve hizmet araçlarına ilişkin talepler de gündeme geldi; yeni çöp konteynerleri ve kamyonlarının temini ile Bizim Çocuklar Parkı’na planlanan ses bariyeri Bakanlıkla yürütülecek iş birlikleri çerçevesinde değerlendirildi.

Bakanlık desteği ve ortak çalışma mesajı:

Toplantı sonrasında değerlendirmede bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gaziosmanpaşa’nın güvenli geleceği için kentsel dönüşüm çalışmaları başta olmak üzere, ilçemizin ihtiyaçlarına ve değer katacak projeler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı. Kurum, İstanbul için iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ve yeni eser ile hizmetlerin kazandırılmasının sürdürüleceğini vurguladı.

İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da Bakan Kurum’un ilçeye yönelik ilgisini ve desteğini öne çıkararak, "Her ziyaretimizde olduğu gibi bizleri ilgi ve samimiyetle karşılayan, Gaziosmanpaşa’mızın ihtiyaçlarının karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında desteğini esirgemeyen kıymetli Bakanımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz görüşmenin ardından, kurumlarla sürekli koordinasyon içinde hareket edeceklerini belirterek, "Gaziosmanpaşa için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. Karadeniz, Bakan Kurum’a projelere verdiği destek ve ev sahipliği için, Süleyman Soylu’ya ise ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve katkılar için teşekkür etti.

Yerel yönetim ve bakanlık arasında kurulan bu iletişim sayesinde, Gaziosmanpaşa'da hem kentsel dönüşüm süreçlerinin hızlandırılması hem de sosyal-kültürel altyapının güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılmasının önü açılmış oldu. İlçede planlanan proje ve yatırımların hayata geçirilmesi için koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AV. ERAY KARADENİZ (SOLDA), İSTANBUL MİLLETVEKİLİ SÜLEYMAN SOYLU (SAĞDA)A İLE BİRLİKTE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM'U (ORTADA) ZİYARET ETTİ.