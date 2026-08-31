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Gaziosmanpaşa'da 200 binle aynı ezgide: Yıldız Tilbe ile zafer bayramı coşkusu

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’ndeki konserde Yıldız Tilbe en sevilen şarkılarını seslendirdi; yaklaşık 200 bin kişiyle birlikte İstiklal Marşı söylendi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 01:17

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EDİTÖR: Emre Koç

Gaziosmanpaşa'da 200 binle aynı ezgide: Yıldız Tilbe ile zafer bayramı coşkusu

Gaziosmanpaşa'da bayram kutlaması

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümü anısına düzenlediği konserde sahneye çıkan sanatçı Yıldız Tilbe ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, Tilbe’nin en sevilen şarkılarına eşlik etti.

Konser öncesinde alanda DJ performansı ile renkli bir atmosfer oluştu; aileler, gençler ve çocuklar program boyunca alanda eğlendi. Etkinlikte Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de hazır bulundu ve sanatçıya çiçek takdim etti.

İstiklal Marşı anı ve katılım

Programın en dikkat çekici anlarından biri, sahnede Yıldız Tilbe’nin yaklaşık 200 bin kişiyle birlikte İstiklal Marşı’nı seslendirmesi oldu. Meydanı dolduran katılımcıların hep bir ağızdan marşa eşlik etmesi, kutlamanın duygusal ve ortak bir ifadeye dönüşmesini sağladı.

Organizasyonun düzenlendiği alan ve katılımcı yoğunluğu belediye yetkililerinin planlamasıyla geniş bir katılıma imkan verdi. Etkinlik boyunca yapılan düzenlemeler ve sahne akışı konukların güvenli ve rahat bir şekilde programı izlemesine olanak tanıdı.

Başkan vekilinin mesajı

Konser öncesinde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun" diyerek sözlerine başladı. Karadeniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ile vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle andığını belirtti.

Karadeniz ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileterek, yerel yönetimler olarak "Türkiye Yüzyılı" hedefi doğrultusunda Gaziosmanpaşa için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurguladı. Konuşmasında bölgedeki hizmetlere, kentsel dönüşümden yeşil alanlara, eğitimden kültür ve sanata uzanan projelere değindi ve son bir yılda mahallelerde gerçekleştirilen yoğun programların altını çizdi.

Akşamın ilerleyen saatlerinde sahne alan Yıldız Tilbe, zaman zaman neşeyle zaman zaman hüzünle dinleyicilere hitap eden repertuarıyla geniş kitlelerin beğenisini topladı. Etkinlik, katılımcıların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiren bir atmosferde sona erdi.

GAZİOSMANPAŞA’DA YILDIZ TİLBE, İSTİKLAL MARŞI’NI 200 BİN KİŞİYLE OKUDU

GAZİOSMANPAŞA’DA YILDIZ TİLBE, İSTİKLAL MARŞI’NI 200 BİN KİŞİYLE OKUDU

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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