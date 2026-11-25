Gaziosmanpaşa'da kadınlar sanatla bir araya geldi

Gaziosmanpaşa Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kırıldığımız Yerden Güçlenmek" temalı bir atölye düzenledi. Etkinlik, Zat-ı Gül Hanım Kadın Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi ve çok sayıda kadın katılımcıyı bir araya getirdi.

atölye nasıl ilerledi:

Atölyede kadınlar önce seramik tabakları bilinçli olarak kırdı, ardından parçaları bir araya getirip birleşim yerlerini altın rengine boyadı. Bu yöntemle parçaların yeniden birleştirilmesi, katılımcılar için hem yaratıcı bir süreç hem de sembolik bir onarım pratiği oldu. Katılımcılar, sanat yoluyla zor deneyimlerin paylaşılması ve dayanışmanın güçlendirilmesini hedefledi.

belediyenin mesajı ve katılım:

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz de atölyede kadınlarla aynı masaya oturarak seramik onarımına katıldı. Karadeniz, etkinlik sonrasında yaptığı konuşmada kırık parçaları birleştirmenin, zorluklardan sonra yeniden toparlanıp yola devam etmeyi hatırlattığını belirtti. Ayrıca belediye olarak yıl boyunca farklı atölye ve programlar düzenlediklerini, bu çalışmaların önümüzdeki dönemde de süreceğini ifade etti.

Karadeniz, kadınların ilçeye kattığı değerin altını çizerek Gaziosmanpaşa'da kadınların birlikte üretebileceği, sözünü duyurabileceği ve dayanışabileceği alanları artırmak için çalışacaklarını söyledi. Konuşmasında her kadının şiddetten uzak, güven içinde yaşama hakkına sahip olduğunu vurguladı ve kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumun sorumluluğuna dikkat çekti.

Etkinlik, hem bireysel hem kamusal düzeyde onarım ve dayanışma temasını güçlendirirken, katılımcıların sanatsal üretim yoluyla deneyimlerini paylaşmasına zemin hazırladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi, ihtiyaç duyan kadınların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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