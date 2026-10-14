Gaziosmanpaşa'da sokaklar göle döndü, çöken yol öğrencileri evine gönderemedi

Gaziosmanpaşa'da sağanak yaşamı felç etti

İstanbul genelinde etkili olan kuvvetli yağış Gaziosmanpaşa'da da hissedildi. Yıldıztapya Mahallesi başta olmak üzere cadde ve sokakların göle döndüğü bildirildi. Yağış nedeniyle bazı güzergâhlarda yol bozulması ve çökme meydana geldi.

Olayın yaşandığı bölge:

Mahallede bozulan yollar ulaşımı aksattı; altyapı hasarı ve su birikintileri nedeniyle araç ve yaya trafiği zorlandı. Çökme olan noktalarda çevredekiler tarafından tedbir alınmaya çalışıldı ve yetkililere bilgi verildi.

Okulda mahsur kalan öğrenciler:

Bozulan yol ve sel nedeniyle bazı öğrenciler evlerine gitmekte zorlandı, bazıları ise okul bahçesinden çıkamadı. Okuldaki öğrencilerin güvenliği öncelikli tutulurken, aileleri ve okul yetkilileri gelişmeleri takip etti.

Yağmurun sele döndüğü ve yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntüler olayın yoğunluğunu gözler önüne serdi. Bölge sakinleri ve yetkililer, benzer durumlara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Gaziosmanpaşa’da yağış sonrası yol çöktü, öğrenciler eve gidemedi