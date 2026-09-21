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Gaziosmanpaşa'da taksi bekleyen ailenin darp anı güvenlik kaydına yansıdı

Gaziosmanpaşa Yenidoğan'da taksi bekleyen Ramazan ve Deniz Beleda, eski komşu İ.Y. ve beraberindekiler tarafından darp edildi; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:35

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da taksi bekleyen ailenin darp anı güvenlik kaydına yansıdı

Olayın gelişimi:

İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde 16 Eylül akşamı yaşanan olayda, iddialara göre Wilma Elles’in kiracısı olduğu öne sürülen Ramazan Beleda ile eşi Deniz Beleda, taksi bekledikleri sırada eski komşuları İ.Y. ve yanında bulunan üç kişiyle karşılaştı. Karşılaşma sırasında, İ.Y.'nin iki gün önce Ramazan Beleda tarafından sözlü tacize uğradığını öne sürdüğü ve bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Güvenlik kamerası görüntüleri:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Ramazan Beleda’nın grubun saldırısına uğradığı anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca gruptaki bir kadının yaşananları cep telefonuyla kaydettiği görülüyor. Kayıtta darp anının ve olayın kısa süreli kaotik atmosferinin net biçimde yansıması dikkati çekti.

Başvuru ve soruşturma:

Olayın ardından çift, Şehit Ali Okyay Polis Merkezi Amirliği’ne giderek İ.Y. ve beraberindekiler hakkında şikayette bulundu. Polis ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı; soruşturma devam ediyor.

Tarafların birbirine yönelttiği iddialar ve güvenlik kamerası kayıtları polis tarafından değerlendiriliyor, olayla ilgili ifadeler alınmaya devam edecek.

Gaziosmanpaşa&#039;da taciz iddiası üzerine darp edilen ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına...

Gaziosmanpaşa'da taciz iddiası üzerine darp edilen ailenin yaşadıkları güvenlik kamerasına yansıdı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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