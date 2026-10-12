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Gaziosmanpaşa'da TEM otoyolunda bariyere çarpan araç: bir yolcu yaralandı

Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda otomobilin önce bir araca sonra bariyere çarpması sonucu bir kadın yolcu yaralandı; kaza, motosiklet kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gaziosmanpaşa'da TEM otoyolunda bariyere çarpan araç: bir yolcu yaralandı

Kaza anı ve olay yeri müdahalesi:

İstanbul Gaziosmanpaşa mevkiindeki TEM Otoyolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil önce önündeki araca ardından yol kenarındaki bariyere çarptı. Sürücünün neden direksiyon hakimiyetini kaybettiği henüz açıklanmadı.

Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan bir kadın yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntüler ve kaza kaydı:

Olay anı, aynı yönde seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Motosiklet kamerası kaydında aracın önce arkadan çarptığı bir araçla temas ettiği, ardından bariyere yöneldiği görülüyor.

Kaza görüntüleri, olayın gelişimini net şekilde yansıtarak müdahale ve değerlendirmede kullanılan önemli bir delil niteliğinde.

Gaziosmanpaşa kaza anı kamerada: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa kaza anı kamerada: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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