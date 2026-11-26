operasyonun kısa özeti:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da bir adrese ve bir araca düzenledikleri operasyonda toplam 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

operasyon detayları:

Yetkililer, çalışmanın şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütüldüğünü bildirdi. Baskın gerçekleştirilen adreste ve araçta yapılan aramalarda bulunan sentetik haplar toplu halde ele geçirildi ve emniyet kayıtlarına geçirildi.

şüphelilerin adli süreci:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme, ithal etme, ihraç etme, satma, sevk etme, nakletme, depolama ve ticaret amacıyla bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.

ELE GEÇİRİLENLER