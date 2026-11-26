operasyonun kısa özeti:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da Gaziosmanpaşa'da bir adrese ve bir araca düzenledikleri operasyonda toplam 185 bin 400 adet sentetik hap ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.
operasyon detayları:
Yetkililer, çalışmanın şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik yürütüldüğünü bildirdi. Baskın gerçekleştirilen adreste ve araçta yapılan aramalarda bulunan sentetik haplar toplu halde ele geçirildi ve emniyet kayıtlarına geçirildi.
şüphelilerin adli süreci:
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme, ithal etme, ihraç etme, satma, sevk etme, nakletme, depolama ve ticaret amacıyla bulundurma' suçlarından adliyeye sevk edildi.
ELE GEÇİRİLENLER
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