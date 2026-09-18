Gaziosmanpaşa'da yıldıztepe projesinde 665 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi

kura töreniyle yeni konutlar sahiplerini buldu

Gaziosmanpaşa Yıldıztepe Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen 665 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla yapılan kura çekimi, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene ilçe protokolü ve hak sahipleri katıldı; programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum canlı bağlantıyla bağlanarak hak sahiplerine 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.

törene katılanlar ve süreç

Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı İskender Yönden, Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı İsmail Ergüneş ile diğer ilçe protokolü ve hak sahipleri katıldı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kura çekimi başlatıldı ve ilk kuralarla hak sahiplerinin isimleri okunarak yeni konutların blok ve daireleri belirlendi.

projenin teknik özellikleri ve sosyal alanlar

Yıldıztepe 6B projesinde sadece konutlar değil, aynı zamanda sosyal donatılar da yer alıyor. Projede 684 araç kapasiteli otopark ile 7 bin 150 metrekarelik yeşil alan bulunuyor. Bu alanlar, yeni yerleşimin yaşam kalitesini artırmak üzere planlandı ve bölge halkının kullanımına sunulacak ortak mekanlar arasında yer alacak.

teslim takvimi ve ilçedeki dönüşüm çalışmaları

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, teslim takvimine ilişkin olarak, 'Bugün inşallah bu çekilişten sonra yaklaşık bir ay sonra, Ekim ayı'nın 20'si ile sonu arasında anahtar teslimini yapacağız. Bir buçuk ay sonra sitemizde hayat başlamış olacak Allah nasip ederse' dedi. Kura töreni sonrası anahtar teslimlerinin ekim ayının ikinci yarısında tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

Karadeniz, ilçede yürütülen dönüşüm çalışmalarına dair rakamlar da paylaştı: Bugüne kadar toplam 14 kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi, bu projelerin dokuzunda 6 bin 100 bağımsız birim tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. Devam eden beş projede ise 2 bin 294 bağımsız birimin inşası sürüyor. Yıldıztepe'de bugün kurası çekilen 6B ile birlikte toplam bin 96 bağımsız birim teslim sürecine ilişkin önemli bir aşama geride bırakılmış oldu.

tokİ'nin programları ve yerel değerlendirmeler

TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Caniklioğlu, TOKİ'nin ülke genelindeki üretimlerine değinerek, 'Biz TOKİ olarak bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye genelinde 1 milyon 125 binin üzerinde konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz' ifadelerini kullandı. Caniklioğlu ayrıca İstanbul için planlanan yeni sosyal konut kampanyasında 100 bin sosyal konut ve İstanbul'a yönelik 15 bin kiralık konut hedeflerini vurguladı.

Kaymakam İskender Yönden ise 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'da yürüttüğü çalışmalardan elde ettiği tecrübeyi paylaşarak kentsel dönüşümün hızla tamamlanmasının önemine dikkat çekti. Yönden, 'Daha devam eden kentsel dönüşüm süreçlerimiz var. Ne kadar hızlı, ne kadar yerinde ve ne kadar zamanında bitirebilirsek inanın çok rahat edeceğiz' dedi ve hak sahiplerine hayırlı olması dileğini iletti.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından hak sahiplerinin yeni konutlarının anahtarlarının ekim ayının ikinci yarısında teslim edilmesi planlanıyor. Projenin hem konut adedi hem de sosyal donatıları ile bölgedeki dönüşüm sürecinde önemli bir yer tuttuğu vurgulanıyor.

TOKİ BAŞKAN YARDIMCISI ÖMER CANİKLİOĞLU (SOLDA), GAZİOSMANPAŞA KAYMAKAMI İSKENDER YÖNDEN(SAĞDAN ÜÇÜNCÜ), GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ERAY KARADENİZ (SOLDAN İKİNCİ), AK PARTİ GAZİOSMANPAŞA İLÇE BAŞKANI İSMAİL ERGÜNEŞ (SAĞDAN İKİNCİ).