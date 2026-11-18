Gaziosmanpaşalı kadınların eğitim yolculuğundan kitaba

Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Evleri'nde okuma yazma eğitimi alan kadınlar, öğrendikleri harflerle yalnızca günlük yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmadı; yıllardır hafızalarında taşıdıkları anılarını kağıda dökerek kalıcı bir esere dönüştürdü. Eğitim programına katılan 212 kadının yazdıkları, belediye tarafından derlenerek Hecelemek adlı kitapta bir araya getirildi.

Eğitim ve katılımcıların deneyimleri

Okuma yazma öğrenen kadınlar, telefonlarına gelen mesajları artık başkalarından yardım almadan okuyabildiklerini, resmi yazıları ve etiketleri rahatça anlayabildiklerini söylüyor. Bu kazanımlar, kadınların özgüvenini ve günlük hayatta bağımsız hareket etme kapasitelerini doğrudan etkiledi. Eğitim sürecinin sonunda çıkan kitap, kursiyerlerin hem öğrenme sürecini hem de hayat hikâyelerini kayıt altına alıyor.

Kitabın yazarlarından Ayten Karakaya değişimi şu sözlerle anlattı: "Hiç okula gitmedim. İki senedir buraya geliyorum. Okuma yazma öğrendim. Artık bir yere gittiğimde okuyabiliyorum. Kitaba da içimden geldiği gibi yazdım. Okuma yazma bilmeyen bütün kadınlarımızın öğrenmesini çok istiyorum."

Bir diğer yazar Nayla Doğan ise beklentilerini ve duygularını paylaştı: "Bir yere gittiğimde kendimi ifade edemiyordum. Ben bugünleri çok bekledim. En büyük hayalim okuma yazma öğrenmekti. Çok şükür, onu öğrendim. Kitaba ilk duygularımı yazdım. Allah başkanımızı eksik etmesin, çok teşekkür ediyorum."

Eğitmenin gözünden ilerleme

Okuma yazma eğitmeni Gizem Aslanoğlu, kursiyerlerin başlangıçtaki çekincelerinden hızla ilerlediklerini belirtti. Aslanoğlu, "Hanımların yazmakta, okumakta ve telaffuz etmekte zorlandıklarını gördüm. Onlarla birlikte bir yolculuğa başladık. Zaman içerisinde her harfi düzgün bir şekilde yazmayı, okumayı ve telaffuz etmeyi öğrendiler. Bir zamanlar yazı yazmayı hayal bile edemezken bana mektup yazdılar. Şimdi de kendi duygularını anlattıkları çok güzel bir kitabımız çıktı" dedi.

Aslanoğlu, bireysel bir örnek vererek değişimin günlük hayata yansımasını anlattı: "Nayla abla, telefonuna gelen mesajı okuyamadığı için bütün gün eve birinin gelmesini bekliyordu. Artık kendi başına okuyabiliyor. Bu kadınlarımız, okuma yazma öğrenmeye cesaret edemeyen diğer kadınlara da örnek oluyor. Bilgi Evlerimiz onlar için çok önemli bir fırsat."

Sergi ve takdim

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Av. Eray Karadeniz tarafından hazırlanan eser, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı "81 İl, 81 Kadın, 81 Hikaye: Bize Özgü" sergisinin açılışında takdim edildi. Kadınların kendi kalemlerinden çıkan hikâyelerin sergide yer alması, okuma yazma eğitiminin bireysel kazanımlardan öte toplumsal görünürlük ve temsil sağladığını gösterdi.

Hecelemek, okuma yazma eğitiminin yalnızca harfleri öğretmediğini; aynı zamanda kadınların kendilerini ifade etmelerine, anılarını kayıt altına almalarına ve toplumsal hayatta daha görünür olmalarına imkân tanıdığını ortaya koyuyor. Gaziosmanpaşa örneği, benzer programların yaygınlaştırılmasının yerel ölçeklerde somut etkiler yaratabileceğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

EĞİTİMLERE KATILAN 212 KADININ HAYAT HİKAYELERİNDEN YOLA ÇIKILARAK BELEDİYE TARAFINDAN HAZIRLANAN "HECELEMEK" ADLI KİTAP, EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ’YE TAKDİM EDİLDİ.