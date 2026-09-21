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Gazipaşa ormanında çobanın fark ettiği kafatası soruşturma başlattı

Gazipaşa'da hayvanlarını otlatan çoban ormanlık alanda kafatası buldu; jandarma olay yerinde inceleme yaptı, adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 11:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazipaşa ormanında çobanın fark ettiği kafatası soruşturma başlattı

olayın detayları:

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında bir çoban tarafından ormanlık alanda kafatası olduğu değerlendirilen bir buluntu fark edildi. Buluncuyu gören çoban durumu derhal jandarmaya bildirdi.

buluntu ve ilk müdahale:

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, bulunduğu alanı güvenlik altına alarak keşif ve delil toplama çalışmalarına başladı. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirmeler, buluntunun insana ait olduğu yönünde olduğu bilgisini içeriyor.

soruşturma ve adli işlemler:

Durum, bilgi verilmesi üzerine cumhuriyet savcısına bildirildi ve adli tahkikat başlatıldı. Kafatasının kesin tespiti ve incelenmesi için örneğin alınarak Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi. Yetkililerce yürütülen soruşturma sürüyor ve adli inceleme sonuçları bekleniyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATAN BİR ÇOBAN TARAFINDAN ORMANLIK ALANDA KAFATASI...

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATAN BİR ÇOBAN TARAFINDAN ORMANLIK ALANDA KAFATASI BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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