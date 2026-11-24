Gazipaşa yolu üzerinde bariyere çarpan araçta altı kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi Sazak mevkiinde meydana gelen kazada, saat 12.00 civarında sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yolun sol tarafındaki çelik bariyere çarptı.

kaza ve müdahale:

Kazada araç sürücüsü Mahmut K. (45) yönetimindeki 06 FE 4269 plakalı otomobilde bulunan yolcular; Şükran K. (40), Feryal K. (19), Edanur K. (16), Tubanur K. (10) ve Aslıhan K. (4) ile birlikte yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve jandarma ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk tedavilerinin ardından ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve yol güvenliği:

Olayla ilgili olarak jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi tespit edilirken, yetkililer kaza nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüyor. Bariyerlerin çarpışma anındaki etkisi ve yol koşulları da soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.

GAZİPAŞA’DA OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI, 6 KİŞİ YARALANDI