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Gazipaşa'da Alzheimer haftası'nda evlerde sağlık ve bilgilendirme seferberliği

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Alzheimer Haftası'nda ev ziyaretleri yaparak hastaların sağlık kontrollerini gerçekleştirdi ve aileleri bilgilendirdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Gazipaşa'da Alzheimer haftası'nda evlerde sağlık ve bilgilendirme seferberliği

Gazipaşa'da Alzheimer haftası'nda evlerde sağlık ve bilgilendirme seferberliği

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri Alzheimer Haftası kapsamında ilçede yaşayan Alzheimer hastalarını ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlere Uzm. Dr. Mehmet Demirok ve sağlık ekibi katıldı; amaç, hem sağlık takibini güçlendirmek hem de hasta yakınlarına bilgilendirme sunmaktı.

ziyaretlerde yapılan uygulamalar:

Sağlık ekipleri, ev ziyaretlerinde öncelikle hastaların genel sağlık durumlarını değerlendirdi. Muayene ve gözlem yoluyla günlük yaşam aktiviteleri, ilaç kullanımı ve olası ek sağlık ihtiyaçları tespit edildi. Ekipler, gerektiğinde takip ve yönlendirme için notlar aldı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefledi.

ailelere yapılan bilgilendirme:

Hasta yakınlarıyla yapılan görüşmelerde Alzheimer hastalığının belirtileri, hastalığın seyri ve erken tanının önemi üzerinde duruldu. Sağlık personeli, unutkanlık gibi belirtilerin izlenmesi ve şüphe halinde sağlık kuruluşlarına başvurmanın gerekliliğini anlattı; ailelere bakım sürecinde dikkat edilmesi gereken temel noktalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretler, hastalar ve yakınlarıyla kurulan doğrudan iletişim sayesinde hem mevcut ihtiyaçların belirlenmesine hem de toplum tabanlı izlemin güçlenmesine katkı sağladı. İlçe sağlık ekipleri, bu tür adımların kronik hastalıkların yönetiminde ve erken müdahalede önem taşıdığını vurguladı.

ALZHEİMER HAFTASI’NDA GAZİPAŞA’DA ANLAMLI ZİYARET

ALZHEİMER HAFTASI’NDA GAZİPAŞA’DA ANLAMLI ZİYARET

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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