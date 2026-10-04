Gazipaşa'da 'berna'yı arıyorum' yanıtı kanlı tartışmaya dönüştü: genç 13 yerinden bıçaklandı

Gazipaşa'da 'berna'yı arıyorum' yanıtı kanlı tartışmaya dönüştü

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında hareketsiz bulunan bir genç yoğun bıçaklanma sonucu hayatını kaybetti. Olayı haber alan jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemede gencin vücudunda çok sayıda yara olduğu tespit edildi.

olay yeri ve ilk bulgular:

İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkiinde yol kenarında bulunan kişinin kimliğinin Yasin Erdem Bayır (20) olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı ön tetkikte Bayır'ın vücuduna aldığı 13 bıçak darbesi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı; olayın aydınlatılması için Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) devreye girdi ve görgü ile delil incelemelerine hız verildi.

şüphelilerin ifadeleri ve soruşturma:

JASAT'ın çalışması sonucu, Bayır'ın bölgedeki 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü, bu nedenle B.Ö.'nün babası Mustafa Ö. (47) tarafından bıçaklandığı belirlendi. Olayın ardından Mustafa Ö. gözaltına alınırken, kızı B.Ö. jandarmada ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü.

Şüpheli baba, ifadesinde Bayır'ı evinin çevresinde dolaşırken gördüğünü, kimi aradığını sorduğunda Bayır'ın "Berna'yı arıyorum" dediğini; kendisinin "Berna kim?" diye sorduğunda Bayır'ın "4 aylık karım" yanıtını verince tartışmanın çıktığını ve tartışma sonucu Bayır'ı bıçakladığını söyledi. Kızın ifadesinde ise Bayır'ı babasının isteğiyle bölgeye çağırdığını beyan ettiği bildirildi.

Olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak, olay yerine yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alanda bir taşın altında bulundu. Cinayetle ilgili soruşturma sürerken, Bayır'ın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı ve toprağa verilmek üzere Alanya ilçesine götürüldü. Olayda gözaltına alınan baba ve kızı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

'Berna'yı arıyorum' dedi 13 yarinden bıçaklandı