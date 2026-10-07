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Gazipaşa'da emzirme haftasında anneye destek çağrısı

Gazipaşa Devlet Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda anne sütü ve emzirmenin önemini vurgulayıp aile, toplum ve sağlıkçılardan destek çağrısı yaptı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Gazipaşa'da emzirme haftasında anneye destek çağrısı

Gazipaşa Devlet Hastanesi etkinliği:

Antalya'nın Gazipaşa Devlet Hastanesi, 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla bir farkındalık etkinliği düzenledi. Etkinlikle amaç, emzirme konusunda toplumsal bilinç oluşturmak ve annelerin bu süreçte yalnız olmadığını göstermektir. Hastane yönetimi etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, emzirmenin tek başına annenin sorumluluğu olmadığına işaret etti.

emzirmede birlikte sorumluluk:

Hastane açıklamasında, emzirmenin sağlıklı bir süreç olabilmesi için aile, toplum ve sağlık çalışanlarının desteğinin önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, annelerin yalnız bırakılmaması gerektiği; çevresel ve kurumsal desteklerin emzirme oranlarını ve süresini olumlu etkilediği belirtildi. Sağlık çalışanlarının bilgilendirme ve rehberlik rolünün altı çizildi.

annelerin güvende hissetmesi:

Açıklamada ayrıca, annelerin emzirme sürecinde kendilerini huzurlu ve güvende hissetmelerinin; evde, sosyal yaşamda ve iş hayatında desteklenmelerinin kritik olduğu kaydedildi. Hastane, etkinlikle annelerin yanında olduğunu göstermeyi ve emzirmenin bebeğin ve annenin sağlığına katkısını vurgulamayı hedeflediğini bildirdi.

Bir anneye verilen her destek, geleceğe yapılan en güzel yatırımdır

Etkinlikte emeği geçen sağlık çalışanlarına teşekkür edilirken, bebeklerini sevgi ve şefkatle büyüten tüm annelerin 1-7 Ekim Emzirme Haftası kutlandı.

GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN 1-7 EKİM EMZİRME HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE...

GAZİPAŞA DEVLET HASTANESİ TARAFINDAN 1-7 EKİM EMZİRME HAFTASI DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, EMZİRME SÜRECİNDE ANNELERİN DESTEKLENMESİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPILDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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