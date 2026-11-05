Gazipaşa'da kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Gazipaşa-Anamur karayolunda çarpışma

Gazipaşa-Anamur karayolunda, saat 12.00 sıralarında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri, Hasan Ç. yönetimindeki 33 BHH 293 plakalı otomobil; diğeri ise Abdulvahap P. idaresindeki 35 KE 3994 plakalı otomobildi.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü olan Hasan Ç. ve Abdulvahap P. yaralandı. Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulanslarla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürerek tedavi altına aldı.

Soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili jandarma ve polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

GAZİPAŞA-ANAMUR KARAYOLUNDA İKİ OTOMOBİLİN KAFA KAFAYA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.