Dolar 49,1929 +0,04%
Euro 55,0754 -0,49%
Bist 12.102,45 -2,20%
Altın Gram 6.515,03 -1,62%
EUR/USD 1,1189 -0,65%
Brent Petrol 102,24 +1,65%
--°

Gazipaşa'da kamyona kurşunlama: bir şüpheli tutuklandı

Gazipaşa'da seyir halindeki kamyona ateş açılmasıyla ilgili JASAT soruşturması sonucu 2 şüpheliden Y.Ş. tutuklandı, N.Ş. adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 16:22

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 16:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Gazipaşa'da kamyona kurşunlama: bir şüpheli tutuklandı

Gazipaşa'da kamyona ateş: olay jandarmanın çalışmasıyla aydınlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında Kahyalar Mahallesi D-400 kara yolunda meydana gelen kurşunlama olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) yürüttüğü incelemeler sonucunda çözüme kavuştu. Olayda kamyon sürücüsü Mustafa T. yaralanırken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alındı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, N.Ş. ve Y.Ş.'nin bulunduğu araç seyir halindeyken, iddiaya göre kamyonla çarpışma yaşandı. Çarpışmanın ardından araçtaki şahısların kamyonu durdurmaya çalıştığı, kamyonun durmaması üzerine araçla kamyonun önünün kesildiği ve araca ateş edildiği öne sürüldü. Saldırı sırasında yaralanan Mustafa T., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturmanın seyri ve adli süreç:

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından başlatılan kapsamlı araştırmada, olay yerindeki bulgular ve ifadeler doğrultusunda bağlantılı olduğu değerlendirilen N.Ş. ve Y.Ş. kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkarılan iki şüpheliden, kamyona ateş etmekle suçlanan Y.Ş. tutuklanırken, diğer şüpheli N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve delil değerlendirmesi sürüyor; jandarma ekipleri, olayın tüm yönlerini aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)

OLAY YERİ (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kahyalar Mahallesi'nde hafriyat kazası: 15 yaşındaki yağcı iş makinesinin koluna...
images

Zeytinburnu'da iş merkezinde alacak kavgası 26 yaşındaki kişinin ölümüne yol açt...
images

Şehit Ahmet Türkoğlu için Çubuk'ta tören: protokol ve yakınları uğurladı
images

Adli Tıp Kurumu raporu: sürücü asli kusurlu, savcı 9 yıla kadar hapis istedi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsunspor'da Suat Çakır: yıldızlara rağmen mücadeleyle iyi sonuç alacağız

Erzincan’da 104 kişiye kapsamlı sağlık eğitimi ve tarama düzenlendi

Turgutreis Spor’un BAL sevinci maddi nedenlerle gölgeleniyor

Kars 36 Spor kupada Fatsa Belediyespor'u tek golle eledi

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi