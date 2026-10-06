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Gazipaşa'da karayolunda silahlı saldırı: kamyon sürücüsü yaralandı

Gazipaşa D-400 karayolunda seyir halindeki kamyonun önünü kesen siyah çift kabin araçtan açılan ateşte sürücü Mustafa T. yaralandı, jandarma soruşturuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 19:41

GÜNCELLEME: 06 Ekim 2026 - 19:50

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Gazipaşa'da karayolunda silahlı saldırı: kamyon sürücüsü yaralandı

Gazipaşa'da seyir halindeki kamyona silahlı saldırı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Kahyalar Mahallesi D-400 Karayolu'nda seyir halindeki bir kamyona kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Olayda, kamyonun önü siyah renkli çift kabin bir araç tarafından kesilmek istendiği, durmaması üzerine şüphelilerin araçtan tabanca ile ateş ettiği bildirildi.

Yetkililer saldırıda kamyona 5 el ateş edildiğini ve olay sırasında sürücünün yaralandığını aktardı. Yaralı sürücünün adı Mustafa T. olarak kaydedildi.

saha müdahalesi ve sağlık durumu:

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

jandarmanın çalışması ve soruşturma:

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yürütürken, saldırının ardından kaçtığı öne sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. Olayla ilgili adli ve olay yeri incelemeleri devam ediyor.

EKİPLERİN ÇALIŞMASI

EKİPLERİN ÇALIŞMASI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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