Gazipaşa'da ilk MUN deneyimi: gençler diplomasi pratiği yaptı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Gazipaşa Fen Lisesi tarafından ilk kez düzenlenen Model Birleşmiş Milletler konferansı GFLMUN’26, 21-22 Kasım tarihlerinde ilçede eğitim alanında bir ilki gerçekleştirdi. Etkinlik, GFLMUN’26 adıyla ve Diplomacy Today, Voices Tomorrow sloganıyla düzenlenirken, tamamen İngilizce yürütülen organizasyona 7 farklı okuldan toplam 75 lise öğrencisi katıldı. Katılımcılar iki gün boyunca delegeler olarak temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunup ortak karar tasarıları hazırladı.

katılımcılar ve temsil edilen ülkeler:

Konferansa Gazipaşa Fen Lisesi, Gazipaşa Anadolu Lisesi, Gazipaşa Lisesi, Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi, Mahmutlar Anadolu Lisesi, Namık Karamancı Fen Lisesi ve Oba Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi katıldı. Öğrenciler Türkiye, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Hindistan, Brezilya, Kenya ve Güney Afrika gibi farklı coğrafyalardan ülke politikalarını araştırarak oturumlara hazırlandı. Toplantı atmosferi, gerçek Birleşmiş Milletler uygulamalarına paralel biçimde düzenlendi; masalarda ülke bayrakları ve isimlikler yer aldı.

komitelerde ele alınan küresel başlıklar:

GFLMUN’26 çerçevesinde NATO, UNESCO ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi (UNHRC) olmak üzere üç komite kuruldu. NATO oturumlarında uluslararası arama-kurtarma operasyonlarında lojistik iş birliği, doğal afetlere müdahale stratejileri ve ilk 72 saatin önemi tartışıldı. UNESCO komitesinde yapay zekâ yoluyla eğitimde fırsat eşitliği ve küresel dijital okuryazarlık politikaları, UNHRC oturumunda ise çocukların çevrim içi güvenliği ve siber zorbalıkla mücadele konuları ele alındı. Her komitede 25 ülke delegesi, 3 kişilik jüri heyeti ve 2 yönetici görev aldı.

hazırlık, yönetim ve öğrenci sorumlulukları

Konferansın hazırlıkları aylar öncesinden başladı; başvuruların tamamlanmasının ardından delegelere temsil edecekleri ülkeler, komiteler ve konferans kurallarını içeren Delegate Handbook ile Study Guide kitapçıkları gönderildi. Organizasyonun büyük bölümü öğrenciler tarafından yürütüldü: Genel Sekreterlik dâhil olmak üzere toplam 40 öğrenci görev aldı, 9 öğrenci jüri heyetinde, 6 öğrenci komite yöneticisi olarak çalıştı. Medya ekibi fotoğraf ve video çekimleri yaparken, organizasyon ekibi kayıt, karşılama, ikram ve etkinlik alanlarının yönetimini üstlendi. Çalışmalar İngilizce öğretmenleri Hülya Nural, Funda Tunçer ve Sude Algür Oğuz ile Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Musa Ünalan'ın teknik desteği ve danışmanlığıyla gerçekleştirildi.

Okul yönetimi sınıfları uluslararası konferans atmosferine uygun hale getirirken, oturumlar resmî kıyafetlerle yürütüldü. İlk gün açılış konuşmalarının ardından delegeler birer dakikalık konuşmalarla ülkelerinin görüşlerini sundu; moderasyonlu müzakereler, serbest lobi ve karar tasarılarına dönüşen ortak çalışma süreçleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi. İkinci gün ise tasarılar üzerinde lehine/aleyhine konuşmalar, değişiklik önergeleri ve oylama yapıldı.

ödüller, değerlendirme ve gelecek planı

Delegeler; araştırma düzeyi, İngilizce yetkinlik, diplomatik yaklaşım, karar tasarılarına katkı, konferans kurallarına uyum ve genel davranış kriterlerine göre jüri üyeleri tarafından puanlandı. 22 Kasım Pazar günü düzenlenen kapanışta her komitede 1 Best Delegate, 2 Outstanding Delegate ve 3 Honorable Mention olmak üzere toplam 18 öğrenci ödüllendirildi; En İyi Delege'lere plaket ve sertifika verildi. Komitelere göre En İyi Delege ödülleri NATO'da Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi, UNESCO'da Mahmutlar Anadolu Lisesi ve UNHRC'de Namık Karamancı Fen Lisesi'ne gitti. Toplam ödül dağılımında Gazipaşa Fen Lisesi 7 ödülle ilk sırada yer aldı.

Açılış töreninde konuşan Gazipaşa Fen Lisesi Müdürü Ahmet Güngör, ilçede ilk kez böyle bir etkinlik düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek diplomasinin dinlemek, anlamak ve ortak zemin bulmak olduğunu vurguladı. Danışman öğretmen Hülya Nural ise sınıfta doğan bir fikrin üç komite ve 75 delegenin katıldığı büyük bir organizasyona dönüştüğünü söyledi. Öğretmenler organizasyonun profesyonelliğine dikkat çekerken, misafir öğretmenler ücretsiz ve özenli düzenlemeyi takdir etti.

Oturum aralarında kurulan ikram köşeleri, fotoğraf alanları ve ülke bilgi yarışmaları, öğrenciler arasında dostlukların pekişmesine olanak sağladı. Okul yönetimi görev alan öğrencilere, öğretmenlere, velilere, Okul Aile Birliği'ne, sponsorlara ve katılımcı okullara teşekkür ederek, etkinliğin gelecek yıl GFLMUN’27 adıyla yeniden düzenleneceğini duyurdu.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİ FEN LİSESİ'NİN EV SAHİPLİĞİNDE İLK KEZ DÜZENLENEN MODEL BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (MUN) KONFERANSI GFLMUN'26, 7 FARKLI OKULDAN 75 LİSE ÖĞRENCİSİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.