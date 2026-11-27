Gazipaşa cumhuriyet meydanı'nda aniden rahatsızlandı:

Olay, saat 15.45 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Yürüyüş yaptığı sırada aniden fenalaşan 88 yaşındaki Ayşe Yılmaz, yere yığıldı.

Vatandaşların ve ekiplerin ilk müdahalesi:

Çevrede bulunan vatandaşlar, kadının durumunu fark ederek yardımına koştu. Sağlık ekipleri gelene dek vatandaşlar tarafından kalp masajı ve suni solunum uygulandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastane müdahalesi ve işlemler:

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki müdahalelere rağmen doktorlar başarılı olamadı ve Yılmaz hayatını kaybetti.

Cenaze, hastanedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kahyalar Mahallesi'ndeki morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı; ilk değerlendirmelerde kalp rahatsızlığı ihtimali üzerinde duruluyor.

ANTALYA’NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE CUMHURİYET MEYDANI'NDA ANİDEN RAHATSIZLANARAK YERE YIĞILAN 88 YAŞINDAKİ YAŞLI KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI.