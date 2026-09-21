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Gazipaşa'da ormanlık alanda kafatası keşfedildi: 15 aydır kayıp Hüseyin Karadeniz'e ait kimlik ve kıyafetler bulundu

Gazipaşa'da bir çobanın ormanlık alanda kafatası bulmasının ardından, 15 aydır kayıp 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait kimlik ve kıyafetler bulundu.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 17:07

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gazipaşa'da ormanlık alanda kafatası keşfedildi: 15 aydır kayıp Hüseyin Karadeniz'e ait kimlik ve kıyafetler bulundu

Ormanlık alanda tespit edilen kemik parçaları sonrası kimlik tespiti çalışmaları başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Şahinler Mahallesi Akçeşme mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında bir çoban, ormanlık alanda kafatası fark etti ve durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı ve durumu cumhuriyet savcısına iletti.

Bulgular ve olay yeri incelemesi:

Jandarma ekiplerinin detaylı çalışmasında, kafatasının bulunduğu noktanın yaklaşık 50 metre ilerisinde 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen kimlik ile saat, ayakkabı ve kıyafetler bulundu. Bölge güvenlik çemberine alınarak adli tahkikat başlatıldı.

Bulunan kafatası ve materyaller, kesin tespit için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. Cumhuriyet savcılığı gözetiminde yürütülecek adli işlemler kapsamında yapılacak incelemelerle buluntuların kime ait olduğunun netleştirilmesi bekleniyor.

Kayıp başvurusu ve geçmiş arama çalışmaları:

Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran 2025 tarihinde Belbaşı Yaylası'ndaki evinden Şahinler Mahallesi'ndeki bir mevlide gitmek üzere ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. O tarihten bu yana bölgedeki arama çalışmaları sürmüş, ancak Karadeniz'den haber alınamamıştı. Şimdi bulunan materyallerin kimlik tespiti ve yapılacak DNA incelemeleriyle Karadeniz'e ait olup olmadığı kesinlik kazanacak.

ANTALYA&#039;NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATAN BİR ÇOBAN TARAFINDAN ORMANLIK ALANDA BULUNAN...

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA İLÇESİNDE HAYVANLARINI OTLATAN BİR ÇOBAN TARAFINDAN ORMANLIK ALANDA BULUNAN KAFATASININ YAKLAŞIK 50 METRE UZAKLIĞINDA, 15 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN 80 YAŞINDAKİ ADAMIN KİMLİĞİ VE KIYAFETLERİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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